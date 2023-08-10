Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal: Bölgede aktif ve kırılmamış faylar var

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Malatya Yeşilyurt’ta 5.3 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programına bağlanarak 5.3 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

"BU FAYLAR DA AKTİF FAYLAR"

Pampal, şu ifadeleri kullandı:

Bu depremin bizi tedirgin eden yanı yok değil. Malatya fayı var. Kuzey doğru giden fay aktif. O fayın uç kısmı Doğu'ya doğru dönerek Kuzey Anadolu Fayına doğru uzanıyor. O da Ovacık fayı. Bu faylar da aktif faylar. O bölgede Yedisu fayı Erzincan'la Karlıova arasında sismik boşluk konumunda. Onun da kırılma süresi dolmuş ve yıkıcı deprem üretme potansiyeli var. 7.8'lik Pazarcık depreminin kırılan kısmının kuzey tarafında kırılmamış parçalar var. Bu nedenle Pütürge civarında artçıları yaşıyoruz. Bölge hareketli. 6 Şubat depremlerin Kuzey kesimini oluşturan bu bölgede daha büyük depremler olacaktır ama zamanı bilmek mümkün değil. Hissedilmesinin sebebi sığ alanda olması.

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"BU FAYLARIN BU ARTÇILARDAN BAĞIMSIZ OLARAK KIRILMA İHTİMALİ VAR"

7.8, 7.6 ve 6.4'lük 3 deprem yaşadık şubat ayı başında. Doğu Anadolu fayı, Ölüdeniz fayı ve Çardak fayı diye adlandırdığımız faylar. Bunlar aynı bölgede birbirleriyle bağlantılı faylar. Kırılmış fayın iki ucu stresin transfer edildiği yırtılmanın devam etme ihtimalinin daha çok olduğu bölgelerdir. Tarihsel dönem depremleri nedeniyle tekrarlanma süreleri dolmuş olan ve yaklaşmış olan bölümler var. Yedisu fayı gibi, Ovacık fayı gibi, Bingöl'ün güneyindeki parçalar gibi... Bu fayların bu artçılardan bağımsız olarak kırılma ihtimali var. Bu deprem oldu bundan sonra daha büyük deprem olacak anlamı çıkmamalıdır. Olacaksa zaten olur. Tetikleme çok kolay bir şey değildir. Tekrarlanma süresi dolmuş faydalarda yüzde 5'in altında bir etki söz konusu olur. Böyle küçük depremlerin tetikleme etkisinden bahsetmek doğru olmaz.

Bölge aktif ve hareketli bir bölge. Yapılar maalesef hasarlı ve yorgun. 6 Şubat depremlerinde çok yoruldular. Biz görmesek de hasarlı. Bu yapıların daha küçük depremlerde yıkılma olasılığı var. Tedirgin olacak bir durum yok. Bu artçı bir deprem. Bugün Diyarbakır Hani'daki deprem daha önemli. O bölge hareketli ama bu normal bir durum çünkü Türkiye deprem ülkesi.

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"BU ARTÇI DEPREMLER 2 YIL DAHA SÜRECEK"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış ise CNN Türk'te şunları söyledi:

Bunlara bakarak gelecek hakkında bir şey söylemek mümkün değil. Bunları artçı bir deprem olarak değerlendirmek mümkün. Zaman zaman bu tür artçılar olabilir. Bu artçı depremler 2 yıl daha sürecek. Bunların sayıları ve büyüklükleri azalacak ve aralarındaki süre açılacak ve sönümlenecek. Bu deprem hasar almamış binalara bir şey yapmaz. İnsanları bu tür depremlerde camdan atlamasını önermiyorum. 'Bundan sonra büyük deprem olacak' söylentilerine itibar etmemek lazım. Tetiklenme dediğiniz sismoloji biliminde henüz araştırılıyor. Herhangi bir gerilmenin bir yerde deprem üretebileceğini söylemek görüş olarak mümkün ama kanıt yok.