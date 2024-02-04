Deprem konutları sahiplerini buluyor: Bu yıl 200 bin konut teslim

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Hatay’da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’nde açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “1 yıl önce 6 Şubat gününün erken saatlerinde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürmektedir. Buradan depremde kaybettiğimiz 53 bin vatandaşımızın her birine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürerek o zor günlerin geride kalmasını temin ettik. Devletimiz tüm imkanlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuştur.

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YIKIM ÇOK BÜYÜKTÜ

Hatay, can kaybı ve yıkılan bina sayısı bakımından depremden en büyük zararı gören şehrimizdir. Depremden sonraki ikinci gün Hatay’a geldiğimizde karşılaştığımız tabloyu asla unutmadık, unutmayacağız. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan Hatay’ın yaşadığı yıkım gerçekten çok büyüktü. Bu büyük felaketin ardından Hatay’ın halini görüp gözleri yaşarmayanın, yüreği daralmayanın kalbi kurumuş demektir.

HER AY 20 BİN KONUT

Depremde zarar gören şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımız kesintisiz sürecek. Bölge genelinde halen yapımı süren 40 bin konutu da inşaatı tamamlandıkça peyderpey hak sahiplerimize teslim edeceğiz. İnşallah 2 ay içerisinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz. Amacımız takip eden dönemde de her ay 15-20 bin konut ve köy evlerini hak sahipleriyle buluşturmaktır. Böylece temel atmasının üzerinden 1 yıl geçmeden inşaatları bitirme sözünü önemli ölçüde yerine getirerek yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız.

KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK

Hatay’da ve diğer deprem şehirlerimizde yeni yerleşim yerlerinin inşası ve yerinde dönüşümle tüm hak sahiplerinin evlerine kavuşmasını sağlayacağız. Defne Hastanesi’yle ilgili ne dediler? Ne oldu? Biz Defne’yi yaptık mı? Yaptık. Açılışını da bizzat bu kardeşiniz bakanıyla, tüm ekibiyle gerçekleştirdi. Çünkü biz yalan üzerine hiçbir zaman hakikati bina etmedik. Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak.

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YAZA ALTYAPI SEFERBERLİĞİ

Bu şehirlerimizin meydanlarını ve ana caddelerini tarihi ve kültürel dokularına uygun şekilde yeniden düzenliyoruz. Bu şehirlerimizin alt yapısını ayağa kaldırmak için İller Bankamız vasıtasıyla mahalli idarelerimize 56 milyar liralık hibe desteği veriyoruz.

Türkiye, bilhassa son 21 yıldaki atılımlarıyla, siyasi, ekonomik, askeri olarak bölgesel ve küresel bir güç haline gelme yolunda önemli bir mesafe kat etti. Şimdi bunu tekâmül ettirerek ülkemizi her bakımdan dünyanın en güçlü 10 ülkesi arasına dahil etme aşamasındayız. ”

390 BİN HAK SAHİBİ

- “Bir yandan enkazları kaldırırken, diğer yandan süratle yeniden inşa ve ihya faaliyetlerine başladık” diyen Cumhurbaşkanı, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Bugüne kadar şehirde yıkılan 14 bine yakın binanın, acil yıkılacak ve yıkık yaklaşık 23 bine yakın binanın ayrıca ağır hasarlı 56 binin üzerindeki binanın yüzde 97’sinin enkazlarını kaldırdık. Yapılan tespitler ışığında Hatay’da 135 bin 589’u konut, 15 bin 599’u işyeri ve 777’si ahır olmak üzere toplamda 150 bine yakın hak sahibi belirledik. Yapılan detaylı çalışmaların ardından deprem bölgesi genelindeki kesinleşmiş hak sahibi sayımız ise 390 bin olarak netleşmiştir. 6 bin 572’si il ve ilçe merkezlerimizde, 703’ü de kırsalda olmak üzere 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz.”

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HATAY İLÇELERİNDE 2 BAŞKANLA YOLA DEVAM

-AK Parti, Hatay’da 8 belediye başkanından sadece 2’siyle yola devam etme kararı aldı. İşte Erdoğan’ın açıkladığı Hatay’ın ilçe adayları:

◊ Altınözü: Rıfat Sarı (Mevcut)

◊ Antakya: İbrahim Naci Yapar

◊ Arsuz: Değer Tultak

◊ Belen: İbrahim Gül(Mevcut MHP adayı)

◊ Defne: Gökhan Köse

◊ Dörtyol: Oğuz Uçar (İlçe başkanı-MHP adayı)

◊ Erzin: Erhan Akın (MHP adayı)

◊ Hassa: Selahattin Çolak

◊ İskenderun: Mehmet Dönmez

◊ Kırıkhan: Ömer Erdal Çelik

◊ Kumlu: Mehmet Deli (Mevcut MHP adayı)

◊ Payas: Bekir Altan (Mevcut)

◊ Reyhanlı: Ahmet Salman Yumuşak

◊ Samandağ: Seyit Ali Aslan