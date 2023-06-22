Deprem gönüllüsüydü maden kazasında öldü

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Vücudunun farklı yerlerinde kırıklar oluşan Eroğlu, mesai arkadaşları tarafından madenden dışarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı madenci ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü.

YARDIMA KOŞMUŞTU

Eroğlu, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen dün sabah hayatını kaybetti. 2 gün süren yaşam savaşını kaybeden Eroğlu’nun, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay bölgesinde gönüllü olarak kurtarma çalışmalarında yer aldığı öğrenildi.

Hüseyin Eroğlu için memleketi Gökçebey ilçesi Muharremler köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Eroğlu’nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gökçebey Kaymakamı Emrah Aslan, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, genel müdür yardımcıları, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Amelebirliği Başkanı Şenol Yüce, TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu ile sivil toplum temsilcileri ve sendika yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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BABASI DA EMEKLİ MADENCİ

Şehit madencinin ikizi Hasan ve babası Adem Eroğlu, tabutu başında taziyeleri kabul etti. Baba Adem Eroğlu’nun emekli madenci olduğu öğrenildi. İkindi vakti kılınan namazın ardından Eroğlu’nun cenazesi dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.