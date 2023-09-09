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Deprem bölgesine ‘uzaktan eğitim’ gelebilir

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#Yükseköğretim Kurulu#Deprem Bölgesi#Uzaktan Eğitim
Deprem bölgesine ‘uzaktan eğitim’ gelebilir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 07:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK);  6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerin senato kararına göre uzaktan eğitime geçebileceği ve öğrencilere bir yıl kayıt dondurma hakkı verileceği kararına vardı.

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Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar, ilgili üniversitelerin rektörlüklerine gönderildi. Yazıda, “Üniversitelerin mevcut fiziksel durumları, şehirlerdeki barınma imkânları gibi etkenler göz önünde tutularak 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere; fakülte ve yüksekokullar bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda uzaktan öğretim yapılacağına üniversite senatoları karar verecek” dendi.

‘ÖZEL ÖĞRENCİ’ İMKÂNI

Ayrıca bu illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda ‘özel öğrenci’ olmak için başvurabilecek. Kayıtlı olduğu programla eşdeğer program ve sınıfının olması durumunda özel öğrencilik başvurusu kabul edilecek.                                           

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#Yükseköğretim Kurulu#Deprem Bölgesi#Uzaktan Eğitim

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