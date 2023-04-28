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Deprem bölgesine dönmek isteyen afetzedelere kolaylık sağlanacak

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#AFAD#Deprem#Afetzede
Deprem bölgesine dönmek isteyen afetzedelere kolaylık sağlanacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 23:14

AFAD, afet bölgesi dışındaki illerde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşların bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda geri dönüşleri için gerekli kolaylığın sağlanacağını duyurdu.

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AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada afet bölgesine dönmek isteyen afetzedelere kolaylık sağlanacağı duyuruldu. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

06.02.2023 tarihli Kahramanmaraş Pazarcık-Elbistan depremleri sonrası afet bölgesinden tahliye edilen depremzede vatandaşlarımızın geri dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu görülmüştür.

Bu kapsamda, afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (karayolu, demiryolu, havayolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır.

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#AFAD#Deprem#Afetzede

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