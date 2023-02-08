Deprem bölgesindeki vatandaşlar raporlu ilaçlarını reçetesiz alacak

Haberin Devamı

TÜM Eczacı İşverenler Sendikası(TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, sendika olarak yaptıkları başvuru sonucunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), deprem yaşayan 10 ildeki kronik hastalığı olan raporlu vatandaşların yıkık ve göçük altında kalan, kaybolan ilaçlarını alabilmeleri için bir defaya mahsus reçetesiz karşılanacağı ile ilgili duyuru yayınladı. “Kronik hastalığı olan depremzede vatandaşlara ilaç almaları için Medula sistemi ayarlandı” diyen saydan şunları söyledi:

BİR DEFEYA MAHSUS

“Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye olmak üzere toplam 10 ildeki vatandaşlarımızın yıkık ve göçük altında kalan, kaybolan ilaçları ile ilgili sorun yaşamamaları için sendika olarak SGK’ya başvuruda bulunduk. SGK da kronik rahatsızlığı olan depremzede vatandaşlarımızın ilaçlarını bir defaya mahsus reçetesiz karşılanacağı ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Depremzede vatandaşlarımızın SGK Medula Sistemindeki ikametgahlarına bakılarak ülkemizdeki tüm eczanelerden raporlu ilaçlarını alabilirler. SGK’dan eczacılar olarak isteğimiz depremzedelerin muayene

ücretlerinden muaf tutulmalarıdır.

Haberin Devamı

KRONİK HASTALARIN İLAÇLARI NASIL VERİLECEK?

Eğer depremzedenin reçetesi yoksa eczanelerimize gelerek son 3 ayda aldığı raporlu ilaçlarını 484-Doğal Afet (reçetesiz ilaç tedavisi) kodu seçerek bir sefere mahsus olmak üzere verebileceğiz. Elektronik veya kâğıt reçete yazan doktor Doğal Afet Provizyon tipini seçerek reçete yazabilecek ve depremzedelerimiz ilaç alma zamanı gelmemiş olsa bile kronik hastalıklarının ilaçlarını alabilecektir. Böylece raporlu ilaçları deprem yıkıntılarında kalarak ezilen, kaybolan vatandaşlarımıza SGK tarafından ilaçları için kolaylık sağlanmış oldu.”