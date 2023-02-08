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Deprem bölgesinde vergi ve borçlara düzenleme

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Deprem Bölgesi#Vergi
Deprem bölgesinde vergi ve borçlara düzenleme
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 07:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesinde bulunan mükellefler için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edildiğini duyurdu.

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Bakanlıkça, mücbir sebep süresince, verilmesi gereken vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme süreleri de uzatıldı. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da depremlerden etkilenen vatandaşlar için mevcut ve yeni kredilerde 6 Şubat’tan itibaren 6 ay boyunca vade ve taksit kolaylığı imkanı tanıdı. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yerleşik kişilere yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadeleri, BDDK tarafından daha önce belirlenen sürelere tabi olmayacak ve ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenebilecek. Bu illerde yerleşik üye işyerlerince kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında da kredi kartları taksitlendirme süreleri de bir kata kadar artırılacak.

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Deprem Bölgesi#Vergi

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