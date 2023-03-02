Deprem bölgesinde son durum! Bakan Kurum: 2 ay içinde 244 bin konutun temelini atacağız

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün sayın bakanımızın da açıkladığı gibi hem Adıyamanlı kardeşlerimizin acısına ortak olmak, hasar tespit çalışmalarını takip etmek ve Adıyaman'ımızı eskisinde olduğu gibi yeniden inşa edebilmek adına buradayız. Depremin ardından 25 gün geçirdik.

"ADIYAMAN'DA YENİ YERLEŞİM YERLERİNİ BELİRLEDİK"

Biz ilk günden itibaren yaşadığımız acıları bir nebze de olsa indirebilmek amacıyla çalışıyoruz. Tüm çalışmaları kurmuş olduğumuz koordinasyonlarla yapmaya gayret gösteriyoruz. Bugün valilerimizle, belediye başkanlarımızla, sivil toplum örgütleriyle bir araya geldik ve süreci değerlendirdik. Adıyamanlı kardeşlerimizin beklentilerinin ne olduğunu istişare ettik ve yeni yerleşim yerlerini belirledik.

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Arama kurtarma çalışmalarına müteakip tüm şehirlerimizde, TOKİ'mizle, özel sektör temsilcilerimizle birlikte şehirlerimizin geçici barınma alanlarının kurulması için süreci yönetiyoruz. 3 bin bağımsız bölümün kurulum çalışmaları devam ediyor. 10-15 gün içerisinde etaplar halinde vatandaşlarımıza gerçekleştirmeye başlayacağız.

BAKAN KURUM AĞIR HASARLI BİNA SAYISINI AÇIKLADI

Adıyaman'da %95 seviyelerine geldiğini arkadaşlar ifade ettiler. Tüm illerimizde 604 bin 856 bölümden oluşan 212 bin binanın acil yıkılacak, yıkık, ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık.

Burada devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte milletinin yanındadır. 319 bin konutun tüm mikro bölge, jeofizik mühendislerimizle yapılan çalışmalar sürecinde tamamlananların sürecini başlatıyoruz.

"2 AY İÇİNDE 244 BİN KONUT YAPILACAK"

13 bin 987 köy inşa evi yapacağız. Arazisi uygunsa arazisine, uygun değilse mera arazilerine yapılacak. İnşallah 2 ay içinde 11 ilde 244 bin konutun temellerini atacağız.

Adıyaman yeniden ayağa kaldırılacak. Yıkılan tüm camilerimizi, tarihi eserlerimizi de ivedilikle yenileme sürecini yürüteceğiz. Biz tüm ekibimizle ilk andan itibaren sahadayız. Ruhumuzla, aklımızla her şeyimizle buradayız. Adıyaman'da evladını kaybetmiş annemizin artık evladı biziz. Hep birlikte birbirimize sahip çıkacağız. Nasıl bugüne kadar eliyle 1 milyon 800 bin konutu yapıp vatandaşlarına teslim ettiyse aynı anlayışla 81 ilde çalışmalarına devam edecek.

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Biz hiçbir afette hiçbir afetzedemizi açta açıkta bırakmadık. Hep birlikteydik. Bu depremde de aynı çalışmalarımızı yapağımızı ifade ediyoruz.