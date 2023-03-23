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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depremleri nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde ilk iftar buruk karşılandı.

Adıyaman Merkez'de kurulan kurulan iftar çadırında depremzedeler ilk iftarını yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da iftar çadırında yerini aldı. Bölgeden son durumu aktaran CNN Türk muhabiri Samet Güner "67 aşevi ve 101 taşımalı sıcak yemek servis yapılan 168 farklı alanın 70'i iftar alanına dönüştü. İftar çadırlarında 100 bin Adıyamanlı Ramazan ayında sahur ve iftarını yapacak. Çocuklar için Hacivat ve Karagöz'ler yapılacak. Adıyaman'da birçok belediye de iftar çadırı kurdu" dedi.

Gaziantep Islahiye'de konteyner kentte de afetzedeler ilk orucunu açtı. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz "İki konteyner Ramazan için kuruldu. İsteyen vatandaşlar kaplarıyla yemek alıp gidebiliyor, isteyenler de içeride oturup iftarını açabiliyor" ifadelerini kullandı.

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CNN Türk muhabiri Alparslan Çınar, Hatay İskenderun'a İtalya'dan gelen arabalı yolcu gemisinde orucunu açan depremzedelerle ilgili son durumu paylaştı. Evlerinden ayrı bir şekilde iftarını yapan depremzedelere kucak açan geminin sorumlu müdürü Necati Mürşitoğlu "Burada 800 kişiyi ağırlıyoruz. MSC grubu olarak insanlara yardım etmenin sevincini yaşıyoruz. Yemeklerden sonra İtalyan şeflerin hazırladığı pastalar ikram edilecek. Burada otel konforunda yaşıyorlar. Süreci devam ettirmek istiyoruz" dedi.