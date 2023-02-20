Deprem bölgesinde binalar nasıl olacak? Bakan Kurum tek tek açıkladı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

TOKİ'mizin koordinasyonunda 10 ilde bakanlığımızın tüm birimleriyle inşa sürecine gideceğiz. Enkaz çalışmalarının bitmesinin ardından 10 ilde inşa başlayacak.

'ALTINDA DÜKKAN OLMAYACAK'

Zemin +3,4 katı geçmeyecek. Altında dükkan olmayacak. Burada da Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Depremin ağır hasar vurduğu yerler var şehir merkezleri.

Bu alanlarda da ayrıntılı inceleme yapıyoruz. Zemin kalitesi nedir, fay hattına olan mesAfesi nedir? Tüm bu etütleri yaptıktan sonra, şehrin temel dokusuna uygunsa yerleşim yapılacak. Eğer bu etütlere uygun değilse şehir dışında yeni yerleşim yerleri yapılacak.

En sağlam en güvenli master planı yapıyoruz. Bütün planlarımızı yaptık. Çarşamba günü de tüm inşaat malzemecileriyle bir araya geleceğiz. Onlarla ilgili bir problem yok. Depremin ilk anında tüm Türkiye nasıl bir olduysa aynı şekilde vatandaşlarımızı güvenli evlerine sokana dek 7/24 çalışacağız.

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KOORDİNASYON TOKİ İLE YÜRÜTÜLECEK

Buranın tamamının koordinasyonu devletimiz, TOKİ ile yürütecek. Bağışçı bir vatandaşımız varsa ister AFAD üzerinden konut yardımı yapabilir, kendi yapmak istiyorsa da bizim denetleyeceğimiz sistem dahilinde yapılacak. Onun dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade edilmeyecek.

Dağlara doğru, fay hattından uzak sağlam zeminlerde yerleşimi öngörüyoruz.