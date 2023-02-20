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Deprem bölgeleri üç kategoriye ayrıldı... Bakan Özer şehir şehir okulların açılacağı tarihi duyurdu

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#Mahmut Özer#Milli Eğitim Bakanlığı#Deprem
Deprem bölgeleri üç kategoriye ayrıldı... Bakan Özer şehir şehir okulların açılacağı tarihi duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 12:08

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, şehir şehir okulların açılacağı tarihi duyurdu. Deprem bölgeleri üç kategoriye ayrıldığını ifade eden Bakan Özer, 1 Mart tarihinden itibaren LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere destekleme kurslarının açılacağını açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi. Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer'in konuşmasından satır başları:

10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 mart itibariyle eğitime başlıyoruz.

İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye. Verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz.

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Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz.

Deprem bölgeleri üç kategoriye ayrıldı... Bakan Özer şehir şehir okulların açılacağı tarihi duyurdu

LGS VE YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE DESTEK KURSU

Tüm hastanelerde hastane sınıfları açacağız. 1 Mart tarihi ile LGS ve YKS ye girecek öğrenciler için destekleme kursları açacağız.
MEB olarak 10 ilde tüm ders kitaplarını yeniden bastırdık. 1 Mart itibari ile ulaştıracağız.

Depremzede öğrencilerimizin tüm kırtasiye ihtiyaçlarını biz karşılayacağız.

Çadır ve konteyner kentlerde çadır sınıflar oluşturacağız.

Eğitim yolu ile 10 ilimizi normalleştirmek için MEB olarak vatandaşımıza sağlamaya devam edeceğiz.

10 ilimizi valilerimiz, il milli eğitim müdürlerimiz, bakanlarımızla kapsamlı değerlendirmeye tabii tuttuk.

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