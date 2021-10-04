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Denizli'de düğünde ortalık fena karıştı

#Denizli#Düğün#Kavga

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir sokakta yapılan düğünde 'yan bakma' tartışması sonrası tüfekli, sopalı kavga çıktı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçen pazar saat 20.00 sıralarında, Değirmenönü Mahallesi 1656. Sokak'ta meydana geldi. Osman ve Vildan Çakar'ın hayatlarını birleştirdiği düğün sırasında, davetliler arasında 'yan bakma' tartışması çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan 2 kişi, tüfekle geri geldi. Havaya rastgele ateş eden kişilere karşı grup sopa ve sandalyelerle saldırdı. Kavga anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sandalye ve sopaların kullanıldığı kavga, şüphelilerin tüfekle kaçma anı ve düğüne katılan davetlilerin yaşadığı panik halleri yer aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede inceleme yapan polis, tüfekle havaya ateş edip kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mahalleliden Ferit Korkmaz, yaşananlar nedeniyle korktuklarını belirterek, “Olay tartışmayla başladı. Kavgaya dönüştü. Hemen polis geldi. Kavga çok fazla büyümedi. Daha sonra düğün devam etti. Olay sırasında herkes korktu. Hem bizim hem de düğün sahipleri için üzücü bir olay oldu. Bizler böyle olaylar yaşamak istemiyoruz. Umarım böyle bir olay bir daha tekrarlanmaz" dedi.

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#Denizli#Düğün#Kavga