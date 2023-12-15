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Denizde kaybolan iş adamından iz yok... Tekne otomatik pilota alınmış halde bulundu

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#Aydın#Didim#Yasin Cinkaya
Denizde kaybolan iş adamından iz yok... Tekne otomatik pilota alınmış halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 10:29

Aydın'ın Didim ilçesinden dün öğlen saatlerinde tekneyle denize açılan Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'dan (47) bir daha haber alınamadı. Tekne Didim açıklarında otomatik pilotta kendi etrafında dolanırken bulundu, kayıp Cinkaya için de arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, henüz bir bulguya ulaşılamadığı belirtildi.

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Faber Mermer Yönetim Kurulu Üyesi, evli iki çocuk babası Yasin Cinkaya, dün saat 12.00 sıralarında Aydın'ın Didim ilçesindeki Marinadan FBR isimli teknesiyle denize açıldı. Cinkaya'dan akşam saatlerinde haber alamayan ailesi durumu sahil güvenliğe bildirdi. Didim Akbük açıklarında yapılan arama sonucunda Cinkaya'nın teknesi otomatik pilotta motor çalışır halde kendi etrafında dönerken bulundu, ancak Cinkaya'ya ulaşılamadı. Cinkaya'nın cep telefonu ve özel eşyaları da teknede bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri tarafından tekne marinaya çekti, inceleme yapıldı. Kayıp olan Cinkaya için bölgede sahil güvenlik ekipleri tarafından hem denizde hem de bölgede havadan arama çalışması başlatıldı. 

Denizde kaybolan iş adamından iz yok... Tekne otomatik pilota alınmış halde bulundu

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SAHİL GÜVENLİK'TEN AÇIKLAMA

Cinkaya için denizde arama çalışması başlatılırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Aydın’ın Didim ilçesinde denizde kaybolan Denizlili iş adamıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, henüz bir bulguya ulaşılamadığı belirtildi.

Denizde kaybolan iş adamından iz yok... Tekne otomatik pilota alınmış halde bulundu

KENDİ ETRAFINDA DÖNÜYORDU

Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya, FBR isimli teknesi ile balık tutmak için Didim'den denize açıldı. Bir süre kendisinden haber alınamayan Cinkaya için Sahil Güvenlik'ten yardım talebinde bulunuldu. Akbük açıklarında yapılan arama sonucunda Cinkaya'nın teknesi otomatik pilotta motor çalışır halde, kendi etrafında dönerken bulundu. Tekne ve etrafında yapılan aramalara rağmen iş adamı Cinkaya'ya ulaşılamadı. Cep telefonu ve özel eşyaları da teknede bulunan teknesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri tarafından marinaya çekilerek inceleme yapıldı. Denizli’den ve havadan devam eden 15 saatlik aramalara rağmen, şuana kadar herhangi bir ize rastlanılamadığı belirtildi.

Denizde kaybolan iş adamından iz yok... Tekne otomatik pilota alınmış halde bulundu

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Devam eden arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, “14 Aralık 2023 tarihinde saat 09.21’de, Aydın ili Didim ilçesi açıklarında Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, üzerinde şahıs bulunmayan başıboş halde sürüklenen bir tekne olduğu ihbarının alınması üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik botu sevk edilmiştir. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk bayraklı ‘FBR’ isimli tekne içerisinde kimsenin bulunmadığı ve teknede çanta, mont, olta takımı vb. eşyaların olduğu tespit edilmiştir. Müteakiben yapılan araştırmada 1 şahsın tekne ile denize açıldığı bilgisine ulaşılmış, denize düştüğü değerlendirilen şahsın bulunması maksadıyla olay mahalline ilave 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 İnsansız Hava Aracı ve 2 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde halihazırda herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen şahsı arama faaliyetlerine devam edilmektedir” denildi.

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Denizde kaybolan iş adamından iz yok... Tekne otomatik pilota alınmış halde bulundu

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#Aydın#Didim#Yasin Cinkaya

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