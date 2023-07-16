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Denizde epilepsi nöbeti geçiren Özgür boğuldu

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#Marmara Ereğlisi#Epilepsi#Özgür Çakan
Denizde epilepsi nöbeti geçiren Özgür boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 07:00

Tekirdağ’ın Marmaraereğli ilçesinde denize giren Utku Aslan (13) ve epilepsi hastası Özgür Çakan (19), boğularak hayatını kaybetti.

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İlk olay Yeniçiftlik Mahallesi Atatürk Parkı’nda meydana geldi. Berfin Utku, Muhammet Bedirhan Utku ve Utku Aslan, sabah saatlerinde denize girdi. Denize giren 3 kişinin bir süre sonra çırpındığını görenler, Berfin Utku ve M. Bedirhan Utku’yu sudan çıkardı. Utku Aslan ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sahil Güvelik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Utku Aslan olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan epilepsi hastası Özgür Çakan, öğle saatlerinde aynı sahilde bir işletmenin önünden denize girdi. Denizde epilepsi nöbeti geçiren Çakan, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çakan da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Marmara Ereğlisi#Epilepsi#Özgür Çakan

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