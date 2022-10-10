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Deniz haritalarÄ±nda Türkçe isimleri yoktu! AdlarÄ± belirlenip yayÄ±nlandÄ±... 'Ülkemiz için ilktir'

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stanbul#Karadeniz#Marmara Denizi
Deniz haritalarÄ±nda TÃ¼rkÃ§e isimleri yoktu AdlarÄ± belirlenip yayÄ±nlandÄ±... Ãœlkemiz iÃ§in ilktir
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 17:21

Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'de bulunan bazÄ± deniz altÄ± oluÅŸumlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkÃ§e isimleri CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla kabul edilerek Resmi Gazete yayÄ±nlandÄ±. TÃœDAV baÅŸkanÄ± Prof. Dr. Bayram Ã–ztÃ¼rk, "Denizler iÃ§in yapÄ±lan bu isimlendirme Ã¼lkemiz iÃ§in ilktir" dedi.

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TÃ¼rk Deniz AraÅŸtÄ±rmalarÄ± VakfÄ±â€™nÄ±n yaklaÅŸÄ±k on yÄ±ldÄ±r Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir konu olan, deniz haritalarÄ±nda TÃ¼rkÃ§e isimleri olmayan Ã¶nemli deniz altÄ± oluÅŸumlarÄ±nÄ±n isimleri 8 Ekim 2022 tarihinde yayÄ±nlanan 31977 sayÄ±lÄ± Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±nlandÄ±.

Deniz haritalarÄ±nda TÃ¼rkÃ§e isimleri yoktu AdlarÄ± belirlenip yayÄ±nlandÄ±... Ãœlkemiz iÃ§in ilktir

Karadenizâ€™de Karaburun ve BoÄŸaziÃ§i Deniz AltÄ± KanyonlarÄ±, Karasu Deniz AltÄ± Kanyonu; Marmara Deniziâ€™nde Marmara Ã‡ukurlarÄ±; Ege Deniziâ€™nde BÃ¼yÃ¼k Anadolu BankÄ±, BatÄ± Anadolu BankÄ±, Anadolu BankÄ±, BalÄ±kÃ§Ä± BankÄ±, Yunus BankÄ±; Akdenizâ€™de Piri Reis Deniz AltÄ± DaÄŸlarÄ±, Finike Deniz AltÄ± DaÄŸlarÄ±, SÄ±rrÄ± ErinÃ§ Deniz AltÄ± Platosu, Bilim SÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±, Akdeniz Deniz AltÄ± DaÄŸÄ± isimleri verildi.

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Deniz haritalarÄ±nda TÃ¼rkÃ§e isimleri yoktu AdlarÄ± belirlenip yayÄ±nlandÄ±... Ãœlkemiz iÃ§in ilktir

TÃœDAV baÅŸkanÄ± Prof. Dr. Bayram Ã–ztÃ¼rk, deniz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda, uluslararasÄ± deniz hukukunda bÃ¼yÃ¼k bir eksikliÄŸin giderildiÄŸini belirterek, "Denizler iÃ§in yapÄ±lan bu isimlendirme Ã¼lkemiz iÃ§in ilktir ve vakfÄ±mÄ±zÄ±n buna Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etmesinin gururunu yaÅŸÄ±yoruz. CoÄŸrafi Adlar Uzmanlar Kuruluâ€™nun gÃ¼ndemine alÄ±narak konunun neticelenmesinde emeÄŸi geÃ§en tÃ¼m kurum ve kuruluÅŸlara teÅŸekkÃ¼r ederiz." dedi.

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Deniz haritalarÄ±nda TÃ¼rkÃ§e isimleri yoktu AdlarÄ± belirlenip yayÄ±nlandÄ±... Ãœlkemiz iÃ§in ilktir

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