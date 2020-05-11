Deniz Bayramoğlu kimdir? Kanal D Ana Haber sunucusu Deniz Bayramoğlu'nun biyografisi

Televizyon Programcısı ve Sunucusu Deniz Bayramoğlu, 1975 yılında dünyaya geldi. Meslek hayatına 1994 yılında alaylı olarak başlayan Bayramoğlu, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği’nde üç yıl okuduktan sonra eğitimine ara verip gazetecilik kariyerine başladı. Üniversiteye ara verdiği dönem ve sonrasında okumaya odaklandı. Gazetecilik üzerine panellere, kurslara, eğitim çalışmalarına katılan Deniz Bayramoğlu, uzmanlık alanı olarak ekonomi ve finans piyasaları gazeteciliğini seçti



1999-2000 yılları arasında Yeni Binyıl’da finansal haber editörü; Demokrasi, Sabah ve Yeni Yüzyıl’da muhabir; Liberal Bakış ve Gündem gazetelerinde ise editör olarak çalıştı.



CNN Türk’te önce borsa yorumcusu olan Deniz Bayramoğlu, “İş Yemeği” programını hazırlayıp sunuculuğunu yaptı. 2008-2009 yeni yayın döneminde, Pelin Çift ve Alp Özgen’le birlikte, “12-14 Güncel” programını sundu. 2009 yılının Eylül ayından itibaren hafta içi her gün saat 09.00’da ekrana gelen “Parametre”yi sundu. Deniz Bayramoğlu, CNN TÜRK televizyonunda hafta içi her gün Semiha Şahin ile birlikte sunduğu Güne Merhaba programıyla evlere konuk oluyordu.



Genç bir televizyoncu olarak CNN Türk’ün kuruluşunda yer alan kişilerden biri olan Deniz Bayramoğlu, 15 yıldır haber peşinde koşuyor. Deniz Bayramoğlu, Show TV haber spikeri Ece Üner ile 6 Şubat 2013 tarihinde Roma'da evlendi.