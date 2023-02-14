Deniz Baykal'a veda... CHP Genel Merkezi'nde tören düzenleniyor

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Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara’da 84 yaşında 11 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Baykal'ın, son dönemde gribal enfeksiyon geçirdiği ve Ankara'daki evinde sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi.

CHP GENEL MERKEZİNDE BAYKAL İÇİN TÖREN

Baykal için CHP Genel Merkezi'nde veda töreni düzenleniyor.

CHP Genel Merkezi'nden törenin ardından Baykal için TBMM'de tören düzenlenecek. Baykal, TBMM'de düzenlenecek tören sonrası Ankara'da defnedilecek.

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DENİZ BAYKAL KİMDİR?

Deniz Baykal, 20 Temmuz 1938'de Antalya'da doğdu. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1963'te doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra 2 yıl ABD'de Columbia Üniversitesi ile Berkeley Üniversitesi'nde çalışmalar yürüttü. 1960'lı yıllara doğru öğrenci hareketlerine katılarak siyasetle tanışan Baykal, 14 Ekim 1973'te yapılan genel seçimlerde CHP'den Antalya milletvekili seçildi. Seçimlerden sonra 1974'te Bülent Ecevit başbakanlığında kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinde Maliye Bakanı oldu. 1978'de kurulan 3'üncü Ecevit hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptı. Baykal, bu dönemde CHP parti meclisi ve merkez yürütme kurulu, genel sekreter yardımcılığı görevlerinde bulundu.

SİYASİ YASAKLI POLİTİKACILARDAN

12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonra bir süre Ankara'da Ordu Dil Okulu'nda gözetim altında tutuldu. 1982 Anayasası'nın 5 yıl süreyle siyasi yasağı getirdiği politikacılar arasında yer aldı. Siyasi yasaklı olmasına rağmen 1984 yılında SHP'li oldu ve Eylül 1987'deki seçimlerde SHP'den Antalya milletvekili seçildi. Baykal, SHP'de kurultaylarda Genel Başkan Erdal İnönü'ye karşı 3 defa kaybetti.

CHP'DE 54 YAŞINDA GENEL BAŞKAN OLDU

Baykal, 9 Eylül 1992 tarihinde toplanan CHP kurultayında 54 yaşında genel başkanlığa seçildi. 30 Ekim 1995 tarihinde kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulundu. Deniz Baykal, 2015 genel seçimlerinden sonra Meclis'in en yaşlı üyesi sıfatıyla 25'inci dönemin ilk oturumunu açtı ve yeni TBMM Başkanı İsmet Yılmaz seçilene kadar Meclis Başkanlığı'na vekalet etti. 24 Haziran 2015 tarihinde CHP tarafından 30 Haziran 2015'te yapılan TBMM başkanlık seçimleri için TBMM başkan adayı olarak gösterildi; ancak kaybetti. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken seçimlerde CHP'den Antalya milletvekili seçildi. Yine bu seçimlerden sonra meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla yeni başkan seçilene kadar oturumları yönetti.

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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya milletvekiliydi, evli ve 2 çocuk babasıydı.