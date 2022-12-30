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Denetim için gittiği inşaattan numune alırken asansör boşluğuna düştü...

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#Siirt#İnşaat#Düşme
Denetim için gittiği inşaattan numune alırken asansör boşluğuna düştü...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 20:22

Siirt'te, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne ait inşaatta numune alırken dengesini kaybederek 8 metreden asansör boşluğuna düşen yapı denetim çalışanı M.U.K. (29), yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Barış Mahallesi'nde bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne ait inşaatta meydana geldi. Yapı denetim laboratuvarında çalışan M.U.K., inşaattan numune alırken dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarılan M.U.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.U.K.'nın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi. 

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