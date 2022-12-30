Son dakika... İzmir'de kule vinç devrildi! Vali Köşger acı haberi duyurdu: 5 kişi hayatını kaybetti

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İzmir’in Bornova ilçesinde inşaatı süren bir gökdelene ait vinç, yapıya doğru devrildi. Vinçten kopan parçalar şantiyedeki konteynerlerin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından İzmir’de devrilen kule vinç kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 kişi de yaralandı. Şehrimize geçmiş olsun” dedi.

DHA MUHABİRİ: VİNÇ 21. KATTA ASILI DURUYOR

Olay yerindeki son durumu CNN Türk canlı yayınında anlatan DHA muhabiri Kadir Özen "Olay sonrası parçaların devrilmesinden sonra aktif kullanılan bir cadde olduğu için geliş gidiş kapatıldı. Vinç hala 21. katta asılı duruyor. Arama çalışma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor" dedi.