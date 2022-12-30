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Aydın'da restoranda patlama! Vali Aksoy: İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti

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#Aydın#Patlama#Nazilli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 16:41

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 5 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken itfaiye ekipleri binadaki yangını kontrol altına aldı. Patlamada hayatını kaybeden 7 kişiden 4'ünün kadın, 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi.

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Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde, bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde saat 15.15 sıralarında gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Patlamada 7 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 1'i ağır, 5 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, patlamanın ardından içeride bulunan 2 kişinin restoranın 2'nci katından atladığı belirtildi.

Aydında restoranda patlama Vali Aksoy: İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

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Olayla ilgili açıklama yapan Aydın Valisi Aksoy, "7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Biri ağır beş tane de yaralımız söz konusu. Olay yeri inceleme, itfaiye, sağlık ekiplerimiz müdahale etti. Maalesef üzücü bir hadise yaşadık. Çalışanın verdiği ilk bilgi, bir koku olduğu, tüp getirildiği ve onun kontrol edilmesi sırasında patladığı yönünde. Tabi kesin sonuçlar itfaiye ve olay yeri incelemeyle ortaya çıkacak." dedi.

AMBULANSLAR HAZIR BEKLETİLİYOR

Olay yerinden son gelişmeleri aktaran İHA muhabiri Ali Soydemir, "4 ambulans yoğun güvenlik tedbirler altında içeridekileri alıp hastanelere götürdü. 3 ambulans hazırda bekletiliyor. Yoğun güvenlik önlemleri var. Patlamadan etkilenen şahısların yakınları olaya girmek için çaba gösteriyor. Polis etten duvar örmüş durumda. Vali olay yerinde şu an yetkililerden bilgi alıyor." ifadelerini kullandı.

Olay yerinden ilk fotoğraflar geldi...

Aydında restoranda patlama Vali Aksoy: İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti

Aydında restoranda patlama Vali Aksoy: İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti

Aydında restoranda patlama Vali Aksoy: İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti

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#Aydın#Patlama#Nazilli

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