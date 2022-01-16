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'Demokrasiyi gençler getirecek'

#Kemal Kılıçdaroğlu#Demokrasi#Zülfü Livaneli
Demokrasiyi gençler getirecek

Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği törende konuşan Kılıçdaroğlu, “Gençlere güveniyorum. Bu ülkenin gençleri demokrasi krizini aşacaklar ve kesinlikle demokrasiyi getirecekler” dedi

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Çankaya Belediyesi’nce düzenlenen Birinci Uluslararası Dostluk ve Barış Ödülleri dün törenle sanatçı Zülfü Livaneli ile eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu’ya verildi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

GENÇLERE GÜVENİYORUM

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ödül takdiminden önce şunları söyledi: “Bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Gençler kesinlikle demokrasi krizini aşacaklar ve bu ülkeye demokrasiyi getirecekler. Bir siyasetçi bir de sanatçı kimliği ağır basan iki önemli insan bu ödülü alıyor. Barışı içselleştirmek, dostluğu içselleştirmek aslında dünyayı sevmek demek, doğayı sevmek demek. Barış ve dostluk daim olsun. Barışı ve dostluğu her yerde her ortamda savunacağız.”

Livaneli ödülünü Akşener’in elinden, Papandreu da Kılıçdaroğlu’ndan aldı. Törende konuşan Papandreu, insanlığın eşitsizlikler ve çatışmalarla dolu zorlu bir süreçten geçtiğini vurguladı. Papandreu özetle şunları söyledi:

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“Otoriter yanıtlar sadece adaletsizlikleri derinleştirir ve özgürlükleri daha çok kısıtlar. Cevabım şu: Başka bir yol da var. Buna kalpten inanıyorum, çünkü rahmetli İsmail Cem’le beraber Türk-Yunan ilişkilerinin seyrini değiştirmeyi başardık. Biz ve insanlarımız birbirlerine ellerini uzattılar. Evet belki bazı zorlu problemlerimizi aşamadık, ama birlikte barış içinde var olmanın başka bir yolu olduğunu da gösterdik.”

PASAPORTLAR KALKSA

Livaneli ise Neandertal dönemden beri savaşsız bir dünyanın olmadığını belirtti. Livaneli, “Bu bir hastalık, insan soyunun bir hastalığı. Çünkü başka hayvanlar organize olup birbirlerini öldürmüyorlar. Ama ‘İnsanın tabiatı bu’ diyerek biz bundan vazgeçmeyeceğiz. ABD ile Kanada arasında 5 bin mil sınır var, fakat asker yok. Biz de Yunan adalarına rahatça gitsek gelsek; pasaportlar kalksa, Ege Denizi’nin güzelliklerinden birlikte istifade etsek” dedi.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Demokrasi#Zülfü Livaneli

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