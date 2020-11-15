Demokrasi ekonomi ve hukukta seferberlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Hem mevcut sıkıntıları çözecek adımları hem bizi hedeflerimize ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçirme azmindeyiz” dedi.

AK Parti Kars ve Karaman il kongrelerine İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada ‘reform’ vurgusu yaptı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

‘YÖNETİMİ YENİDEN OLUŞTURDUK’

“Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşma gayretinde olduğu gibi 2053 hedeflerini, vizyonunu hayata geçirme mücadelesinde de Kars ve Karaman’ı en önlerde görmek istiyoruz. Son dönemde ardı ardına maruz kaldığımız saldırıları Allah’ın yardımı ve milletimizin ferasetiyle birer birer etkisiz hale getirmeyi başardık. Ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde pek çok devletin baş etmekte zorlandığı salgın dönemini en az kayıpla yöneterek felaket görüntülerinin ortaya çıkmasına engel olduk. Sadece bununla kalmadık. Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkartacak adımları da kararlılıkla atıyoruz. Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Hem mevcut sıkıntıları çözecek adımları hem bizi hedeflerimize ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçirme azmindeyiz. Aynı şekilde geçtiğimiz yıl başlattığımız hukuk reformlarını, ekonomik güven iklimini de tahkim edecek şekilde hızlandırarak sürdürüyoruz.

‘AMACIMIZ VATANDAŞA EZİYET DEĞİL..’

Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulayama koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum. Görüyorsunuz Avrupa’dan Amerika’ya kadar dünyanın her yerinde salgınla baş edemeyen ülkeler yeniden içe kapanmaya başladı. Şayet milletimiz ‘tamam’ diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederse bizim bu tür sert tedbirlere ihtiyacımız kalmaz. Şehirlerimizin ana caddeleri ve meydanlarındaki sigara içme yasağının da bu çerçevede değerlendirilmesini istiyorum. Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil onun sağlığını korumaktır. Kurallara uymaz ve kendi sağlımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz. Yaşadığımız her hadisede aldığımız güçlü destek bize, milletimizin büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa sorumluluğunu AK Parti’ye verdiğini gösteriyor.

Biz hayatımız boyunca Allah’ın takdirinin üzerinde bir takdir, milletin üzerinde bir güç görmedik, tanımadık. Her kim kendini bunun dışında görüyorsa bilsin ki o artık partimizle yolunu ayırmıştır.”

‘KARS’A 13, KARAMAN’A 14 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK’

“Her dönemin kendi ruhu ve mücadele yöntemleri vardır. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’de, bu süreci defalarca hep birlikte yaşadık. AK Parti işte tüm bu ağır baskı ve geri kalmışlık döneminin ardından yeni bir umut, yeni bir ışık olarak Türkiye’nin üzerine doğdu. Türkiye’nin 81 vilayetinin her biri bu demokrasi ve kalkınma ikliminden istifade etti. Örneğin 18 yılda Kars’a 13 milyar lira, Karaman’a 14 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Bu yatırımlarla eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal yardımlara her alanda şehirlerimizi cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı, 10 katı hizmete kavuşturduk.”

‘GELECEĞİMİZ AYDINLIK’

“Ülkemiz güçlendikçe, büyüdükçe, kalkındıkça maruz kaldığımız saldırılar da arttı. Hamdolsun Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hepsinin de üstesinden geldik. Elbette henüz çözemediğimiz ciddi sıkıntılarımız var. Ama bunların hiçbiri önümüzdeki aydınlık geleceği karartabilecek büyüklükte değildir. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin diyorum.”