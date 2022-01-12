Demirören Medya'ya 7 ödül

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Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen ‘Haberin Kahramanları 2’ töreninde ödüle layık görülenler iletişim fakültesi öğrencilerinin oylarıyla belirlendi.

32 kategoride ödül dağıtıldı. Demirören Medya 7 farklı dalda ödüle layık görüldü:

“En Başarılı Tartışma Programı” CNN TÜRK Ahmet Hakan Tarafsız Bölge, “Yılın En Başarılı İnternet Yayıncısı” 5N1K Program Yapımcısı ve Sunucusu Cüneyt Özdemir, “Yılın En İyi Erkek Haber Sunucusu” Kanal D Deniz Bayramoğlu, “Çevre Özel Ödülü” Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş, “Yılın En Cesur Haberi” DHA Derya Evren İsmail Hakkı Seymen, “Yılın en başarılı erkek gazete muhabiri” Milliyet Gökhan Karakaş, “Yılın en başarılı kadın gazete muhabiri” Hürriyet Fulya Soybaş.