Demirören Medya Lisesi yeni öğrencilerini bekliyor... 'Avrupa Birliği ülkelerinde stajlarını yapacaklar'

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LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih dönemi başladı. 3 Temmuz’da başlayan tercih süreci 19 Temmuz’da son bulacak. Öğrenciler kendileri için en iyi liseyi ararken Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye’nin ilk ve tek medya lisesi olarak medya profesyonellerinin yanında öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı bir eğitim veriyor. Hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıllık bir eğitim veren okul öğrencilerine ulaşım, burs, staj ve yemek olmak üzere birçok imkan sunuyor.

Dil eğitimine çok fazla önem veren okul matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi akademik derslerin yanı sıra medyada siber güvenlik, yapay zeka, robotik kodlama gibi dersleri müfredatına ekleyerek öğrencileri geleceğin teknoloji dünyasına hazırlamayı amaçlıyor. Öğrencileri, Türkiye’nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyabilecek bir akademik eğitimle yetiştirmeyi hedefleyen okul bu sene LGS ile toplam 36 öğrenci alacak.

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ERTOĞAN: ÖĞRENCİLER, EĞİTİMİNİ SEKTÖRÜN EN İYİLERİNDEN ALIYOR

Bu liseyi tercih etmek için birden fazla neden olduğunu söyleyen Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Atilla Ertoğan, “LGS tercih süreci başladı. Biz de çok heyecanlıyız. İlk senemizi tamamlayan bir okuluz. 30 öğrenci ile yola başladık. Okulumuz Tükiye’nin en büyük medya grubu olan Demirören Medya bünyesindeki, stüdyolarında bulunduğu Demirören Medya Center’da. Bu okulumuzun en büyük avantajlarından biri. Çünkü okulumuz radyo televizyon ve gazetecilik olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Öğrenciler eğitimini sektörün en iyilerinden ve duayenlerinden buradaki stüdyoları ve imkanları kullanarak en iyi şartlar altında alıyor. Bu onlar için en büyük fırsat oluyor” dedi.

“TÜRKİYE’NİN TEK MEDYA VE TEKNOLOJİ LİSESİYİZ”

Verdikleri dil eğitiminin çok önemli olduğunu söyleyen Ertoğan, “Biz 5 yıllık bir eğitim veriyoruz. Hazırlık eğitimimiz ana dili İngilizce olan öğretmenlerimiz tarafından uygulamalı bir şekilde veriliyor. Burada 7/24 İngilizce konuşuluyor. Bu çok güzel bir fırsat. Biz Türkiye’nin tek medya ve teknoloji lisesiyiz. Bu anlamda münhasır bir müfredat uyguluyoruz. Medyada siber güvenlik, yapay zeka, robotik kodlama gibi dersleri müfredatımıza ekledik. Aynı zamanda her sınıf kademesinde matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi akademik dersleri müfredatımıza ekledik. Böylelikle öğrencilerimiz hem geleceğin dünyasına ve teknolojisine bu dersler sayesinde hazırlanacak hem de Türkiye’nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyabilecek bir akademik eğitim alabilecekler” diye konuştu.

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“ÖĞRENCİLERİMİZİ DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNDE OKUTMAK İSTİYORUZ”

Öğrencileri robotik, matematik ve bilim olimpiyatları konusunda yetiştirdiklerini söyleyen Ertoğan, “Aynı zamanda drama derslerimiz oluyor. İlber Ortaylı ve Doğan Hızlan ile derslerimiz oluyor. Bunların her birinin amacı var. Biz verdiğimiz akademik eğitimin yanında sosyal ve kültürel bir eğitim de veriyoruz. Ders dışı etkinliklerle öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü öğrencilerimizi dünyanın en iyi üniversitelerinde okutmak istiyoruz. Yani buradan mezun olduklarında aldıkları bu eğitim sayesinde dünyanın en iyi üniversitelerinde kabul görebilecek duruma gelmelerini istiyoruz. Bunu şöyle örneklendirebilirim; Bu sene FIRST Robotic Yarışması’nda bizim okulumuzun da içinde bulunduğu robot takımı final oynadı. Bir sonraki aşama olan Amerika’da yer aldı. Yani bizim robot takımımızdaki öğrencilerimiz ülkemizi Amerika’da temsil edebiliyor” dedi.

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“AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE STAJLARINI YAPACAKLAR”

Sözlerine devam eden Ertoğan, “Bütün derslerimizi buranın stüdyolarını ve imkanlarını kullanarak yapıyoruz. Staj imkanımızda bu yönde. Öğrencilerimiz CNN Türk, Kanal D, Demirören Haber Ajansı (DHA), Hürriyet ve Milliyet’te hem derslerini görecekler hem de buradaki profesyonellerle çalışacaklar. Bunun yanı sıra staj akreditasyon programımız var. Öğrencilerimiz yaz aylarında Avrupa Birliği ülkelerinde stajlarını yapacaklar. Aynı zamanda dil yetkinliklerini geliştirecekler” diye konuştu.

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“TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN ÖĞRENCİ BEKLİYORUZ”

18 kişilik sınıflarda eğitim verdiklerini ifade eden Atilla Ertoğan, lisenin öğrencilerine sunduğu imkanları şu şekilde anlattı:

“Radyo televizyon ve gazetecilik bölümleri olmak üzere bu sene LGS ile toplam 36 öğrenci alacağız. Türkiye’nin her yerinden öğrenci bekliyoruz. Çünkü bizim yurt imkanımız var. Bunun yanında tüm öğrencilerimize ücretsiz servis imkanı sunuyoruz. Başarılı öğrencilerimize burs imkanı ve burada okuyan tüm öğrencilerimize günlük 3 öğün yemek imkanı sunuyoruz. LGS’ye girmiş ve şu anda tercih sürecinde olan tüm öğrencilere seslenmek istiyorum ana dili İngilizce olan öğretmenlerden, matematik ve bilim olimpiyatları konusunda dünyada kabul görmüş kişilerden eğitim almak, İlber Ortaylı, Doğan Hızlan ile eğitimlere ve söyleşilere katılmak, yurt dışında staj imkanlarına kavuşmak, robotik konusunda Amerika’da ülkemizi temsil etmek, sosyal ve kültürel anlamda kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz.”

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AKTUNA: OKUL BANA ÇOK ŞEY KATTI

Hazırlık sınıfında İngilizcesini geliştirdiğini söyleyen Ceylin Ceyda Aktuna, “Hem Amerikalı hem de Türk hocalarımla birlikte çok güzel bir sene geçirdik. Ben İleri Matematik Kulübü’ndeydim. Burada normal olandan çok daha donanımlı bir eğitim aldık. 12’nci sınıf ve üniversite konuları üzerinde durduk. Yabancı kaynaklardan özellikle İngilizce sorular çözdük. Bütün bunlar bana çok güzel bir deneyim oldu. Bu okulda kendimi çok özel hissediyorum. Okul bana çok şey kattı. İlber Ortaylı ve Doğan Hızlan hocamızla yaptığımız söyleşiler ile çok fazla deneyim kazandım” dedi.

ARICA: İNGİLİZCEM KÖTÜ BİR SEVİYEDEYDİ FAKAT ŞU AN RAHATLIKLA KONUŞABİLİYORUM”

Okulda bir yılın çok iyi geçtiğini söyleyen Zeynep Arıca, “Okul bize vadettiği tüm olanakları fazlasıyla sunuyor. Buraya gelmeden önce İngilizcem kötü bir seviyedeydi fakat şu an rahatlıkla konuşabiliyorum. İngilizce konusunda çok yükseldim. Sadece İngilizce değil burada bir aile ortamında gibiyiz. Kendimi, özgüvenimi geliştirdim. Birçok etkinlikler yapıyoruz” diye konuştu.

GEZER: ÖĞRETMENLERİMİZ ÇOK İLGİLİ, BİZİ ÖZEL HİSSETTİRİYORLAR

Öğrencilerden Bengi Gezer ise “Bu yıl hazırlık okuduk. Ana dili İngilizce olan öğretmenlerimizle haftada 24 saat İngilizce dersleri aldık. Bunların dışında sosyal etkinliklerimiz de oldu. Burada az kişiyiz. Öğretmenlerimiz çok ilgili, bizi özel hissettiriyorlar” şeklinde konuştu.