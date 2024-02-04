DEM Parti İstanbul kararını verdi

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DEM Parti'nin İstanbul için vereceği karar bugün duyuruldu. DEM Parti, İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı. Adayın ismi 9 Şubat'a kadar ilan edilecek.

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, sürece ilişkin ayrıntıları şu sözlerle anlattı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk olarak partiyi ziyaret etti. Sonra heyetler arası görüşmelere karar verildi. Görüşmelerde en önemli konu DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmamasıydı.

"BAŞAK DEMİRTAŞ DA ADAY HAVUZUNDA"

DEM Parti beklenen kararını bugün verdi. Parti İstanbul'da aday çıkaracak ve aday 9 Şubat'a kadar belli olacak. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti kararını duyurdu ve İstanbul'da aday çıkaracaklarını söyledi. 9 Şubat'a kadar İstanbul ve diğer kentlerdeki adaylarımızı belirleyeceğiz dedi. Başak Demirtaş sorusu da soruldu. Demirtaş da aday havuzumuzda, değerlendirme yapılacak denildi. Artık DEM Parti'nin İstanbul'da ve diğer illerde aday çıkaracağı kesinleşmiş oldu.

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"İSTANBUL'DA ESENYURT VE ADALAR'I İSTEDİLER" İDDİASI

DEM Parti'nin bazı talepleri olduğu belirtiliyordu. CHP'den İstanbul'da Esenyurt'u, Mersin Akdeniz ve İstanbul Adalar'ı istediğine yönelik kulisler vardı. CHP'nin ise bunu tabanımıza anlatamayız gerekçesi ile o taleplere olumlu yaklaşmadığı belirtiliyordu. Bugüne kadar uzlaşı sağlanamadı.