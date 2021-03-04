Dehşete düşüren manzara: TIR’dan 114 kaçak göçmen çıktı

Kazada ağır yaralanan Ebubekir Aksoy, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Aksoy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası polis ekipleri, TIR’dan gelen sesler üzerine arama yaptı. Üst tarafında yük bulunan TIR’ın ikinci kat haline getirilen bölmesinde, balık istifi 114 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, polis ekiplerince TIR’ın kapalı dorsesinden çıkarılıp, minibüslere bindirildi. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu oldukları belirtilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi, TIR sürücüsü F.İ. ise gözaltına alındı.