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Dehşete düşüren kaza! Kamyonun arkasında 8 kilometre sürüklendi

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#Sakarya#Trafik Kazası#Çekici
Dehşete düşüren kaza Kamyonun arkasında 8 kilometre sürüklendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 15:28

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde Kaan Yaman (18) idaresindeki çekici, önündeki kamyona çarptı. Kamyon sürücüsü İ.H.S.’nin fark etmediği kaza, yaklaşık 8 kilometre sonra otoyol gişelerinde ortaya çıktı. Kazada kamyona ok gibi saplanarak yaklaşık 8 kilometre sürüklenen çekici sürücüsü hayatını kaybetti.

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Akıllara durgunluk veren kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya Erenler geçişi Sarıcılar Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Kaan Yaman (18) idaresindeki oto kurtarıcı aynı istikamete giden İ.H.S.’nin idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

ÇEKİCİ KAMYONA TAKILI KALDI

Kazayı fark etmeyen kamyon sürücüsü, Adapazarı Otoyolu gişelerine kadar arkasına çarpışma neticesinde takılı kalan çekici ile yaklaşık 8 kilometre yol kat etti.

Kazayı fark eden polis ekipleri kamyonu durdururken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Dehşete düşüren kaza Kamyonun arkasında 8 kilometre sürüklendi

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede ÇEKİCİ sürücüsü Yaman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hastane morguna kaldırılan gencin cenazesi işlemleri sonrasında Ankara’nın Sincan ilçesine gönderildi.

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#Sakarya#Trafik Kazası#Çekici

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