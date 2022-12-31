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Aydın'da restorandaki patlama... Hayatını kaybeden 4’ü çocuk 7 kişinin kimlikleri belli oldu

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#Aydın#Nazilli#Patlama
Aydında restorandaki patlama... Hayatını kaybeden 4’ü çocuk 7 kişinin kimlikleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 10:20

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin Fatma Danaş (45), Neslihan Karaboğa (38) çocukları Lale Nur Karaboğa (11), Gamze Karaboğa (10) ve Cansu Karaboğa (4) ile Emine Düztepe (37) ve kızı İrem Düztepe (14) olduğu belirtildi.

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Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde, bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde, dün saat 15.15 sıralarında tüp değişimi sırasında gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Patlamada 7 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar Mustafa Görkem Balkık (20), Cennet Yeldi (24), Merve Bayar (23), Osman Sakızcı (19) ve Hasan Pehlivan (41) Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydında restorandaki patlama... Hayatını kaybeden 4’ü çocuk 7 kişinin kimlikleri belli oldu

Durumu ağır olan Cennet Yeldi, buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ölen 7 kişinin cenazesi ise otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Ölenlerin kimlikleri belirlendi. Aydın Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, faciada yaşamını yitiren 7 kişinin Fatma Danaş, Neslihan Karaboğa ile kızları Lale Nur Karaboğa, Gamze Karaboğa ve Cansu Karaboğa ile Emine Düztepe, kızı İrem Düztepe olduğu belirtildi.

Aydında restorandaki patlama... Hayatını kaybeden 4’ü çocuk 7 kişinin kimlikleri belli oldu
Emine Düztepe ve kızı İrem Düztepe

Neslihan Karaboğa ve 3 çocuğunun Aydın'ın Karacasu ilçesi Başaran Mahallesi'nde oturdukları, gezmek için Nazilli'ye geldikleri belirlendi.

Emine Düztepe ve kızı İrem Düztepe'nin ise yaşadıkları Aydın'ın Kuyucak ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nden 1 hafta önce Nazilli'ye taşındıkları öğrenildi. Düztepe'nin büyük kızı Sıla Düztepe'nin ise aç olmadığını söyleyip yemeğe gelmediği bildirildi.

Aydında restorandaki patlama... Hayatını kaybeden 4’ü çocuk 7 kişinin kimlikleri belli oldu

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Emine Düztepe ve kızının cenazelerinin bugün Kuyucak'ın Horsunlu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

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