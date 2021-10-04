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Dehşet! Eski eşini öldürdü, boşanma davalarında şahitlik yapan kişiyi yaraladı

#Tekirdağ#Çerkezköy#Cinayet
Dehşet Eski eşini öldürdü, boşanma davalarında şahitlik yapan kişiyi yaraladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Remzi Aksu (44), şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisinden boşanan Ayşe Aksu'yu (43) kızını okula götürürken tabancayla vurarak öldürdü. Ardından boşanma davasında şahitlik yaptığı belirtilen komşusu Volkan A.'yı (41) da evine giderek yaralayan Aksu kaçtı.

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Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Ayşe Aksu, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Remzi Aksu'dan boşanıp, 3 çocuğunu da yanına alarak aynı mahallede başka bir eve taşındı. İlçede boya - badana işleri uğraşan Remzi Aksu, bu sabah takip ettiği Ayşe Aksu’nun oturduğu binanın önüne gitti. Bir süre sonra Ayşe Aksu, kızını okula götürmek için evden çıktı. Tabancasını çeken Remzi Aksu, Ayşe Aksu’ya kızlarının gözü önünde peş peşe ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Ayşe Aksu, kanları içinde yere yığılırken, Remzi Aksu ise motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Aksu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Aksu’nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Dehşet Eski eşini öldürdü, boşanma davalarında şahitlik yapan kişiyi yaraladı

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KOMŞUSUNU YARALADI

Olayın ardından Remzi Aksu, bu kez boşanma davalarında şahitlik yaptığı belirtilen komşusu Volkan A.'nın evine gitti. Zemin kat pencerenin camını çekiçle kırarak içeri giren Aksu, eşi ve 2 çocuğuyla evde bulunan Volkan A.'yı tabanca ile sırtından vurarak yaraladı. Yaşanan arbedede Remzi Aksu, Volkan A.'nın eşi Fatma A.'yı da çekiçle yaraladıktan sonra kaçtı. Volkan A. ile eşi Fatma A., Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, Remzi Aksu'nun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Dehşet Eski eşini öldürdü, boşanma davalarında şahitlik yapan kişiyi yaraladı

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#Tekirdağ#Çerkezköy#Cinayet