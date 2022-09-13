Defne ormanlarının koruyucularına cani kurşunu

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Havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç etmeye başlayan yılan kartallarının en önemli duraklarından biri de Hatay’ın Defne ilçesi. Koruma altında olan yılan kartallarının en büyük düşmanları ise kaçak avcılar. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde görevli av koruma memurları Mehmet Ali Koşar (43) ve Mehmet Atıcı, yılan kartalı avına engel olmak için önceki gün motosikletleriyle devriyeye çıktı. Dağlık alandan gelen silah sesleri üzerine o bölgeye giden iki av koruma memuruna kaçak avcılar tarafından ateş açıldı. Koşar göğsünden, Atıcı ise sol bacağından yaralandı. Evli ve 4 çocuk babası Mehmet Ali Koşar, yardım gelene kadar şehit oldu. Kaçak avcılar ise kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri ateş açanları bulmak için bölgede çalışma başlattı.

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‘SALDIRIYI LANETLİYORUM’

Mehmet Ali Koşar dün Defne ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi saldırının ardından Twitter hesabından, “Şehit olan Hatay DKMP Şube Müdürlüğü personelimiz Mehmet Ali Koşar’a Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Kardeşimizin mekânı cennet olsun. Yaralanan personelimiz Mehmet Atıcı’ya acil şifalar diliyorum. Doğamızı ve can dostlarımızı koruma görevini fedakârca ifa eden personelimize yönelik saldırıları lanetliyorum. Saldırganlar hakkındaki hukuki sürecin takipçisi olacağız” mesajını paylaştı.





Şehit Mehmet Ali Koşar 2 Eylül’de sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı: “Av koruma ekibimiz gelen ihbarla zirvelerdeydi. Yılan kartallarının geçişini fırsat bilenlere göz açtırmadık. Üç kıtayı dolaşan kuşun Samandağ sınırlarında yok edilmesi haberleri utanç olarak bize yeter. Artık bunu istemiyoruz.”