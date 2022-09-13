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Kuaförler salı berberler pazar günü tatil istiyor... Ortak izin hangi gün olacak?

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#Berber#Kuaför#İzin
Kuaförler salı berberler pazar günü tatil istiyor... Ortak izin hangi gün olacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 07:00

Erkek berberleri, kadın kuaförleri ve güzellik salonları 1 Ekim’den itibaren haftada bir gün izin yapacak. Meslek odaları tercihlerini valiliklere bildirecek. Genel eğilim berberlerin ‘pazar’ kuaförlerin ‘salı’ günü izin yapmak istediği yönünde.

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Erkek berberleri, kadın kuaförleri ve güzellik salonları 1 Ekim’den itibaren haftada bir gün izin yapıp dükkanlarını sabah 8’de açıp, akşam 10’da kapatacak. Türkiye genelinde odalar, üyelerinin eğilimleri doğrultusunda izin yapmak istedikleri günü belirleyip sonucu valiliklere bildirecek. Ancak şu ana kadar alınan kararlarda erkek berberleri ‘pazar’ gününü, kadın kuaförleri ‘salı’ gününü kapanma için tercih ederken, 122 odadan çıkacak ‘ortak karar’, Türkiye genelinde 108 bin işyerinde 1 Ekim’den itibaren aynı anda uygulamaya girecek. Böylece tüm Türkiye’de berber, kuaför, güzellik salonları aynı gün izin yapacak. AVM bünyesinde çalışan işyerlerinin de kurala tabi olması için Perakende Yasası’nda değişiklik olacak.

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BİR GÜN KAPALI

Ticaret Bakanlığı’nın, 1 Ekim 2022’den itibaren uygulanmak üzere Türkiye genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde aldığı karar doğrultusunda hazırlıklarda sona gelindi. 122 meslek odasını ve 87 bin 251 üye işletmeyi temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, 1 Ekim yaklaşırken gelinen aşama hakkında Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Karakaş, öncelikle karma odalarla birlikte toplamda sayıları 108 bine ulaşan işletmelerde çalışan 300 bini aşkın çalışanın haftada bir gün, muhtemelen de pazar günü, normal evlerde olduğu gibi aileleriyle birlikte dinlenme, eğlenme, alışverişe çıkma fırsatı bulacaklarını söyledi.

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AVM’LER EKLENEBİLİR

Halen 122 odanın hafta tatilinin pazar mı salı mı olacağı konusunda yetkili kılınmakla birlikte üyelerinin eğilimlerini belirlemek için çalışma yürüttüklerini anlatan Karakaş, gelinen durumu ise şöyle özetledi:

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“1 Ekim’den itibaren açma kapama saatleri haftanın 6 günü sabah 8, akşam 10 olacak. Herkes haftada bir gün istirahat edecek. Buna AVM’lerdeki iş yerlerinin de dahil olması için Perakende Yasası’nda değişiklik yapılacak, hazırlıkları süren yasa taslağına buna ilişkin hüküm eklenecek. Tatil yörelerinde ise odalarımız üyelerinin eğilimleri doğrultusunda valilere taleplerini iletecek. Buna göre belki tatil günü pazar değil, salı olacak ama haftada bir gün mutlaka onlar da kapatacak, izin yapacak. Dün itibarıyla 65-70 oda görüşünü bildirdi, bunların 55 tanesi ‘pazar’ günü kapanma istedi. Yani genel eğilim pazar günü gibi görünüyor.”

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NÖBETÇİ YOK, TEK İSTİSNA GELİN-DAMAT

Federasyon Başkanı Bayram Karakaş, tüm Türkiye’de kapanmanın pazar günü çıkması halinde gelin damat tıraş ve saçlarında, makyajında kısacası düğün hazırlığında sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı ya da buna yönelik ‘nöbetçi’ kuaför mü olacağı sorumuza ise “Elbette ki halkımız mağdur edilmeyecek. Bu işin tek istisnası düğünler olacak. Düğün hazırlığı tamamlanıp dükkanlar kapatılacak. Düğün ekibi dışında kimse alınmayacak. Yani nöbetçi berberlik, kuaförlük olmayacak. Bir de okulların açılma haftalarında oda başkanının yetkisiyle çalışma gün ve saatleri geçici olarak düzenlenebilecek” yanıtını verdi. Karakaş, Ankara, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Erzurum, Sivas, Samsun, Bursa gibi illerde erkek berberlerinin pazar günü tatil istediğini açıkladı.

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