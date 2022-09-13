Son dakika... TOKİ’den sosyal konut projesi kampanyası! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıklayacak… İşte başvuru şartları

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Bugün gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı yüzyılın projesi olan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde dev projenin tanıtım törenine katılacak.



Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren dev projeyle ekonomiye ilişkin hareketlilik daha da artmış olacak. 422 milyar liralık dev yatırım projesiyle 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğin yaşanması ve en az 100 bin yeni istihdamın ortaya çıkması bekleniyor.

TOKİ'nin yapacağı 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri için özel kontenjanlar ayrıldı.

Gençler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engelliler bu projeden öncelikli olarak faydalanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 14:00'da detaylarını açıklayacağı projeye ilişkin bilgiler ortaya çıkmıştı.

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YENİ KONUT HAMLESİ

TOKİ vasıtasıyla 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Bunun yanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası başlatılacak. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan ofislerin eve dönüşümü için de çalışmalar hızlandı. İstanbul'da 10 bin ülke genelinde ise 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan ofisler dönüştürülerek konuta çevrilecek.

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KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUNACAK

Dar gelirli vatandaşlara yönelik olacak konut projesiyle 81 ilde inşa edilecek konutlara kira öder gibi taksitlerle sahip olunabilecek. Hane halkının gelir dengesini bozmayacak cüzi miktardaki taksitlerle ucuza ev sahibi olunacak.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Yerel ve yatay mimari çerçevesinde inşa edilecek konutlarda yenilenebilir enerji sistemleri olacak. Sosyal yaşamı destekleyen alanların da bulunacağı projeye başvurmak için projenin ili sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmek gerekiyor. Kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor.

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18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınacak.

Genç kategorisine başvurmak isteyenler için yaş sınırı belirlendi. 1991 Eylül ayı ve sonrasında doğanlar genç kategorisinden projeye başvurabilecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, gaziler, gençler ve engellilere kontenjan ayrılacak.

Aylık hane halkı geliri İstanbul için en fazla 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması gerekecek.

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak ve ödeme toplamı hane halkı gelirinin yüzde 30’unu aşmayacak. 240 aya kadar vade imkanı sağlanacak.

81 ilde projeler hayata geçirilecek. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

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Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

ARSA SATIŞINDAKİ KURALLAR

Arsa tapusu olan kişiler başvuru yapamayacak. Arsa kampanyasına başvurmak isteyenler arsası olduğu için başvuru yapamayacak.

Yoksul ve dar gelirli olunması gerekiyor.

Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak ve daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak şartları bulunuyor.

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10 BİN İŞ YERİ İNŞA EDİLECEK

TOKİ projesi kapsamında “Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri” yapılacak. İşyerleri için başvuru bedeli 2 bin lira olacak.

Projeye başvurmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekecek ve projenin bulunduğu yerin nüfusuna kayıtlı olunması gerekiyor.

Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek.

Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.