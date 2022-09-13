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Gamze Açar’ın ölümünde çarpıcı tespit: İntihar olsaydı parmak izi olurdu

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#Gamze Açar#İntihar#Cinayet
Gamze Açar’ın ölümünde çarpıcı tespit: İntihar olsaydı parmak izi olurdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 07:00

Ankara’da 31 Ekim 2020 günü Gamze Açar (17) iş görüşmesine gittiği bir otelin 5. katında bulunan odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 2’si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada savcılık, esasa ilişkin mütalaasını sundu. “İntihar mı cinayet mi?” tartışmasının yapıldığı Gamze Açar’ın şüpheli ölümüne ilişkin mütalaada çarpıcı değerlendirmelerde bulunuldu.

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Mütalaada, sanıkların genç kızın intihar ettiği yönündeki savunmalarına ilişkin “Maktulün atıldığı balkonda yapılan parmak izi incelemesinde maktule ait parmak izi incelemesinde maktule ait parmak izine rastlanılmamış oluşu, maktulün, boyu ile balkon demirleri nazara alındığında, sanıkların savunmalarında dile getirdikleri maktulün kendisinin atladığı iddiası yönünden maktulün balkon demirlerinden destek almaksızın aşağıya atlaması hayatın olağan akışına aykırıdır” tespitinde bulunuldu.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Mütalaada, tutuklu sanıklardan Rıza Doğan hakkında “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet “nitelikli cinsel istismar” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından 63 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, sanık Mustafa Emre Demiral hakkında ise “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan 21 yıla kadar hapis cezası istendi. Mütalaada, tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan ve Emre Eker hakkında ise savcı, “nitelikli cinsel istismar” suçundan 42 yıla kadar hapis cezası, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan 7 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcı, Hüseyin Emre Gürgen’in ise üzerine atılı tüm suçlardan beraatini talep etti.

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