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Bir garip tazminat davası

Güncelleme Tarihi:

#Mahmut Şenol#Köpek#Paspas
Bir garip tazminat davası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 07:00

Öğretim görevlisi ve gazeteci Mahmut Şenol, Taksim’de bir kahve dükkânından içeri girdiği sırada paspasta yatan köpeğe takılarak yere düştü. Sağ kolunda üç kırık oluşan Şenol, kahveciye 31 bin liralık tazminat davası açtı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre, Kanada’da yaşayan öğretim görevlisi ve gazeteci Mahmut Şenol, 18 Şubat 2022 günü İstanbul’da Taksim Meydanı’nda bulunan bir kahve dükkânından içeri girdi. Bu sırada kapı ağzındaki paspasın üzerinde bir sokak köpeği yatıyordu. Köpeği fark etmeyen Mahmut Şenol ayağı takılınca yere düştü ve sağ kolunda 3 parçalı kırık meydana geldi. Olaya neden olan köpeğin dükkân çalışanları tarafından beslendiğini iddia eden Mahmut Şenol’un avukatı Seçkin Tay, “Dükkân içerisinde bulunmaması gereken köpek, dükkânın tam giriş kısmında barındırılması sebebiyle müvekkilin düşmesine sebebiyet vermiştir” dedi.

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‘AKADEMİK HAYATI SEKTEYE UĞRADI’

Mahmut Şenol’un arka cebinden cüzdanını bile alamayacak durumda olduğunu belirten avukat Seçkin Tay, “Üniversitelerde vermekte olduğu derslerine gidememiş, akademik kariyerinde sorun yaşamıştır. Müvekkilin yazmakta olduğu makaleler aksamıştır. Bunun yanı sıra müvekkilin akademik olarak çeşitli seminer daveti olmasına rağmen kırık sebebiyle katılması mümkün olmamıştır. Müvekkilin akademik hayatı, yani iş hayatı bu olay sebebiyle sekteye uğramıştır. İş hayatında geride kalan müvekkilin omuz bölgesindeki 3 kırık kendisini ciddi zorlamıştır. Bu nedenle 1000 lira maddi 30 bin lira da manevi tazminatın davalı kahve şirketinden tahsilini istiyoruz” dedi.

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ŞİRKET: KENDİ DİKKATSİZLİĞİ

Davaya cevap veren kahve şirketi ise, olayın kahve dükkânının kapalı olduğu saatte ve sahipsiz köpekten dolayı yaşandığını belirterek davanın reddini istedi. Kahve dükkânının bulunduğu alanın işlek bir cadde olduğunu ve çok sayıda sahipsiz köpeğin bulunduğunu cevap dilekçesinde belirten kahve şirketinin avukatı, “Sahipsiz köpeklerin varlığı çevre sakinleri, müşteriler ve belediyeler tarafından bilinmektedir. Şirket çalışanlarının sokak köpeklerini sahiplenmesi ve bakımını üstlenmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Davacı, yerde yatan köpeğe kendi dikkatsizliği sonucu takılıp düşmüş, olayda asli kusurludur. Davanın reddini istiyoruz” dedi.

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#Mahmut Şenol#Köpek#Paspas

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