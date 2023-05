Defne Devlet Hastanesi açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz ayrım yapmayız

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

İşte bir tanesi çıkmış 3 ayda ne yapıyorsun diyor. Sende yüz varsa karakterin müsaitse gel Defne Hastanesi'ni gör. Temelini 24 Mart'ta attığımız 300 yataklı hastanemizi 3 ayda bitirme sözü vermiştik.

Bizde bunlar gibi akşam yalan sabah yalan yok. Bize dediler ki işte burada Kılıçdaroğlu 90 oy aldı, siz yüzde 8 aldınız. Bizi bunlar ilgilendirmez. Burada benim vatandaşım yaşıyor mu, deprem oldu mu, ölen yaralanan var mı? Ben yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Biz ayrım yapamayız. Mezhep dil din ırk bizim dinimizde de yok inancımızda da yok. Vatandaşımız gerekeni yapacaktır. Kardeşlerim Hatay'da 100 yataklı Arsuz, 30 yataklı belen hastanesini açmıştık. Neler söylendi hatırlıyorsunuz. Hiçbirine aldırmadık. Yarından itibaren hasta kabulüne başlayacak burası. Sağlık bakanım ve ekibi gece gündüz çalıştı. Herkesi mahcup ederek hastanemizin inşaatını bitirdik.

Gereken donanımları her şeyi bitirerek sizlerin karşısına alnımız ak olarak çıktık. Şu anda bu hastanede 11 ameliyathane var. Bütün odaları her an yoğun bakıma dönüştürülebiliyor. En gelişmiş emar ve tomografi cihazları bulunuyor. Temeli atarken ne söz verdiysek yalnızca onu yaptık. Bir fotoğraf karesi üzerinden konuşanlar daha sonra işin nasıl yürüdüğünü gördüklerinde bir tek söz bile etmediler.

NASIL OLDU DA BAHARDAN KARA KIŞA GEÇTİNİZ?

İşte eser işte hizmet. Rabbime bize bu günleri gösterdiği için hamd ediyorum. Antakya'da 400 yataklı hastanemizin inşaatı devam ediyor. İskenderun'daki hastanemiz yakında hasta almaya başlıyor. Belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığımız boyunca sadece eser siyaseti yaptık. Kimsenin etnik kökenine mezhebine bakmadık. Yeni inşa edeceğimiz konutları yaparken baktığımız tek şey hak sahibi olmaları. Geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde deprem bölgesinde bize yüksek oy çıkmasına hazmedemeyenler suları bile kesmişler. Tüm hınçlarını depremzedelerden çıkarmış. Vali beye talimat verdim, çözün sorunu dedim. Hani bunlar demokrattı, hani bunlar bahar getirecekti. Hani bunlar depremzedelere bedava ev verecekti. Nasıl oldu da bir gecede faşist kesildiniz, depremzedelere düşman kesildiniz Nasıl oldu da bahardan kara kışa geçtiniz. Depremzedelere hakarete kadar vardılar. Milletim bunlara gereken mesajı verdi ama görülen o ki bunlar mesajı yanlış anlamış. Önümüzdeki dönemde yeni eserlerle sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Ekim kasım ayından itibaren konutları teslim etmeye başlayacağız.

Defne Devlet Hastanemiz sadece Defne'ye değil tüm Hatay'ımıza hayırlı olsun inşallah.