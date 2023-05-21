Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayi tesislerinin bir kısmını bölgemize getiriyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Deprem bölgesindeki ilk ziyaretimize gençlerle başlamak istedik. Ülkemizin yaşadığı en büyük afet olan 6 şubat depreminden bu yana sizlerle olduk. Birileri gibi turist olarak gezmiyoruz. Adım adım müdahale ediyoruz. Bakanlarımızla, kurumlarımızla, gönüllülerimiz ile depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Gençlerimizin samimi gayretini, özverili çalışmanın yakın şahidiyiz. Birileri gençlerimizi küçümseyerek, karamsarlık aşılayarak aramızı açmaya çalıştılar. Gençlerle yol yürümüş, mücadelemizi onlarla vermiş biriyiz.

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DEPREM BÖLGESİNE YATIRIM MÜJDESİ

Biz teknofest ile gençlerimizin vizyonunu için çalışıyoruz. Özgüven sahibi gençlik dedik. Spordan bilime her alanda onların başarıları ile gururlandık. Atölyeleri, kütüphaneleri ile adeta hayat okulu kurulduğunu görüyoruz. Çocuklarımızın gençlerimizin eğitimine destek veriyor onları hayata hazırlıyoruz. Gençlerimizden aldığımız enerji ile ülkemizin geleceğini inşa edeceğimiz değerleri deprem bölgesinde kuruyoruz. Savunma sanayi tesislerinin bir kısmını bölgemize getiriyoruz. Adıyaman'da kablo kolektör tesisi kuruyoruz. Mesleki eğitimde sessiz devrim gerçekleştirdik.

Önümüzdeki dönemde eğitim imkanını genişletip kaliteyi yükseltmeye de odaklanacağız. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Vazifemiz sizlerin hayallerinizi hayata geçirebileceğiniz bir Türkiye bırakmaktır. Çeyrek asır öncesinin Türkiye'si ile bugünkü Türkiye arasında çağ farkı var. Bölgeden istedikleri oyu alamadılar diye depremzedelere etmedik hareketi bırakmayanların dün milletimize neler çektirdiklerini bilmezsek yarınlarımıza güvenle bakamayız. Bazıları siyaseti sadece kendi kişisel hedeflerine ulaşmak için yapıyor, ulaşamayınca da her türlü çirkefliği sergiliyorlar. Bizim siyasetimiz eser siyasetidir. Meclis'te artık sizlerin yaşlarında temsilcilerimiz var.

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28 Mayıs'ta bunlara belini doğrultamayacakları bir dersi gençlerimizin vermesi lazım. 50 bin şehidimizin üzerine bu şekilde edepsizlik yapılamaz. Televizyon kanalları ile farklı mecralardaki görsellerle depremzedelerimize hakaret yağdırdılar. Yanlarına kalmayacak, gereken dersi alacaklar.

GENÇLERİN YÖNETİME KATILIMI

30 yaş seçme seçilme yaşıydı. Bunları 18'e çekmek bize nasip oldu. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençliğine güvenmeyen, geleceğini teminat altına alamaz.

TÜRKİYE YÜZYILI'NDA GENÇLERE YÖNELİK HEDEFLER

Lisans ve lisanüstünde ülkemizin geleceğinde görev alacak şekilde sizleri yetiştirmektir hedefimiz. Bizim kazık çakacak halimiz yok. Size güvenle bakacak ve Türkiye artık emin ellerdedir diyecek ve size bırakacağız.

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Teknofest yönetimi ile görüşelim. Yol haritaları müsaitse Adıyaman'da böyle bir organizasyonu planlayalım.

Adıyaman gençlerinden beklentimiz, fen lisesinde okuyup bitirecek gençlerin üniversite imtihanlarında başarılı olup geleceğe yönelik öyle bir girin ki girdikten sonra da ülkemin her kademesinde görev almaya hazırım deyin. Sizden öncelikle bunu bekliyoruz. Bunu başaracağınıza da inanıyorum.