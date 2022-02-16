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Defineci suçüstü yakalandı! Akılalmaz plan: Tarihi caminin yanında ev tuttu, camiye doğru tünel kazdı

#İzmir#Menemen#Define

İzmir’in Menemen ilçesinde, 6 ay önce kiraladığı evin altından tünel kazarak 750 yıllık caminin altında define aramak isteyen kişi, polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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Akılalmaz olay, Menemen ilçesi Cam-i Kebir Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alan Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar edilen söz konusu evin etrafından çalışma başlattı.

Şüphe üzerine eve baskın yapan ekipler, R.K (52) isimli kişiyi evin bir odasında kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Defineci suçüstü yakalandı Akılalmaz plan: Tarihi caminin yanında ev tuttu, camiye doğru tünel kazdı

CAMİNİN YANINDA 6 AY ÖNCE EV TUTMUŞ, CAMİYE DOĞRU TÜNEL KAZIYORMUŞ

Şahıs gözaltına alınırken, polis ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemede, evin 750 yıllık Ulu Camii'ne yakın olduğu için şahıs tarafından 6 ay önce kiralandığının bilgisine ulaşıldı.

Defineci suçüstü yakalandı Akılalmaz plan: Tarihi caminin yanında ev tuttu, camiye doğru tünel kazdı

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Camiye ulaşmak ve altında define aramak için evin bir odasından tünel kazıldığını tespit eden ekipler, tünelin caminin altına doğru ilerlediğini belirledi.

Gözaltına alınan R.K hakkında işlem başlatılırken, şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor.

Defineci suçüstü yakalandı Akılalmaz plan: Tarihi caminin yanında ev tuttu, camiye doğru tünel kazdı

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