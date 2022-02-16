Günün kahramanı Samsun'dan! Yaşlı kadını böyle kurtardı

Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza Kaya'ya ait evin kilerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Olay polise ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Dursun Ali Şekerci ve polis memurları Mehmet Parlak, Yakup Şahin ve Erol Erusta yangın yerine kısa sürede intikal etti. Evde bulunan ve yaşlılığından dolayı yürüyemeyen Rıza Kaya'nın kayınvalidesi 95 yaşındaki Mevlüde Yılmaz, itfaiye gelmeden önce polisler tarafından kurtarıldı. Polis memuru Mehmet Parlak, yaşlı kadını sırtına alarak evden güvenli bir yere taşıdı.