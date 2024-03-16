Dedektif Mishel

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Antalya Çağlayan Mahallesi’nde yaşadığı evin önünden bisikleti çalınan Ukrayna vatandaşı Mishel Lazerenko, bir dedektif gibi iz sürerek hem kendi bisikletinin hem de çalınan başka bisikletlerin polis ekipleri tarafından bulunmasını sağladı. Yaşadıklarını Hürriyet’e anlatan Lazerenko, “İşten eve geldiğimde bisikletimin çalındığını fark ettim. Hemen polise giderek şikâyetçi oldum. Daha sonra ikinci el eşyaların satıldığı bir sitenin uygulamasını telefonuma indirerek ‘Damla’ ismiyle hesap açtım” dedi.

PAZARLIK YAPTIM İNDİRİM ALDIM

1 saat içinde bisikletine ait fotoğraflarının ilgili siteye yüklendiğini vurgulayan Lazerenko şöyle devam etti: “Bisikletimi satışa çıkaran kişiyle şüphelenmesin diye uzun süre pazarlık yaptım. Hatta satıcı ısrarıma dayanamayıp 1.000 TL indirim de yaptı. Anlaşma sağlanınca satıcıdan adres bilgisi istedim ve gelince hemen polise haber verdim. İki polis memuru araçlarıyla beni takip etti. Bisikleti satan kişiyle bir TIR’ın önünde buluştuk. TIR’ın kapısı açılınca içeride onlarca bisiklet olduğunu gördüm. Polisler seri numarasından bisikletin benim olduğunu resmi olarak tespit etti. Çalıntı diğer bisikletler de sahiplerine teslim edildi.”