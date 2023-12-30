DEAŞ’ın yılbaşı terör hücresi çökertildi

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MİT, DEAŞ’ın Türkiye yapılanması olan Selman-ı Farisi Taburu (SFT) sözde istihbarat sorumlusu “Abu Yakin El Iraki” kod adlı Micbel El-Şuveyhi ve “Ebu Leys” kod adlı Mohammed Hilaf İbrahim’in Türkiye’deki sinagog ve kiliselere, “Abdullah El Cumeyli” kod adlı İyheb Elani’nin ise Irak Büyükelçiliği’ne yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine MİT ve EGM ortak çalışmasıyla İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda Micbel el-Şuveyhi, Mohammed Hilaf İbrahim ve İyheb Elani’nin de aralarında bulunduğu Selman-ı Farisi Taburu yapılanması ile irtibatlı toplam 29 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Üç zanlı ifadelerinde, DEAŞ’a katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye’de DEAŞ bünyesindeki faaliyetleri, Türkiye’de DEAŞ adına faaliyet yürüten kişiler ile yaptıkları çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

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BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından operasyon ile ilgili yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi: “MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, ‘Selmanı Farisi Taburu’ olarak adlandırılan DEAŞ terör örgütünün Türkiye’de oluşturmaya çalıştığı yapılanmayla bağlantılı örgüt mensuplarının tespit edilip, İstanbul’da bulunan Yahudi ve Hıristiyan ibadethanelerine yönelik keşif çalışmaları yürüttüklerinin anlaşılması üzerine İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun’da toplam 39 adrese eşzamanlı olarak düzenlenen ‘Kahramanlar 37’ operasyonlarında 29 şahıs yakalandı. Operasyonları düzenleyen MİT mensuplarımızı ve polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.”

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KAPILARA KOÇBAŞLARI VE HİDROLİK

Kilise ve sinagoglara yönelik olası eylemden önce keşif çalışmaları yapan ve bu kişilerle bağlantılı 29 kişinin kaldığı 39 adrese ‘Kahramanlar -37’ operasyonu düzenlendi. Özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonda, örgüt üyelerinin kaldıkları adreslere kapıları koçbaşları ile kırılarak girildi. Operasyonda bir adresin kapısı da hidrolik kapı açıcı

ile açıldı.