‘Darbe tartışması yapay gündem’

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Yeniçağ TV’de katıldığı programda gündemdeki bazı konulara ilişkin şunları söyledi:

BİZİM ORDUMUZ YOK

“Demokrasiyi getireceğiz bu ülkeye. Bizim ordumuz yok, bizim milletimiz var, halka gideceğiz. Bu (darbe tartışması) tamamen yapay bir gündem. Sıkışmışlığın getirdiği bir şey. Ülkeyi yönetemiyorlar, vatandaş perişan vaziyette. Darbeyi yaparsa ordu yapar. Hulusi Akar Bey orduya sahip mi; sahiptir. Böyle bir olay varsa Hulusi Akar’ı alsın yerine başka birini getirsin. Darbeyi önleyecekse ne yaparsa yapsın. Ne zaman ki CHP iktidara yakındır darbe söylemleri her zaman olur. Bunları bırakacağız. Millet İttifakı’yla bu ülkeye demokratik parlamenter sistemi getireceğiz. Halkın iradesi en büyük irade. Erdoğan erken seçim yapar mı? İster yapar, ister yapmaz. Biz yarın sabah erken seçim olacakmış gibi zaten çalışıyoruz.

YÜZDE 10 BARAJI

Gelecek Partisi ve diğer partiler için seçime girmemeleri için bir kumpas yaparlar mı? Öyle bir kumpas yaparlarsa demokratik yöntemlerle onu aşmak mümkündür. Her siyasi partinin seçime girmesini isteriz. Biz yüzde 10 barajının da yanlış olduğunu söylüyoruz. O barajı da darbeciler getirdi.

PARAYA İHTİYAÇ VAR

İktidar tam bir bunalım içerisinde, nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. O kadar çok sıkıştılar ki, öyle bir noktaya geldiler ki, paraya ihtiyaçları var. Para için gidecekler yalvaracaklar, yakaracaklar, Amerikalılara gidecekler el etek öpecekler. Onların söyleyecekleri de şu; ‘Kardeşim sen S-400’leri devre dışı tutuyor musun, bunları ambara kaldırıyor musun? Kaldırıyorum diyorsan vereceğim sana parayı’ diyecek. Erdoğan’ın yapacağı bu, S-400’leri aktive etmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın en modern hurdalığına sahip olacak."