Dan Piraro ile telifi görüştüm

Amerikalı karikatürist Dan Piraro’nun kendisi hakkındaki ‘Karikatürlerimi izinsiz yayınladı’ eleştirilerine de yanıt veren Yaşaroğlu şunları söyledi:

TELİFİ BİLMİYORDUM

Yaklaşık 20 sene kadar önce ‘Komikaze.net’ sitesinde, dünyadan karikatür sanatçılarını tanıtmak amacıyla seçtiğim karikatürlerini yayınladım. O zamanlar ben de telif konuları nedir bilmiyordum. Dergilere çiziyorduk, bazılarımız da benim gibi yeni yeni gelişen internete karikatürlerini koyuyordu. Sosyal medya falan yoktu ortada. Sonra önce müzik, sonra bilgisayar yazılım sektörü sayesinde telif nedir ne değildir öğrenmeye başladım. Hepimiz gibi. Hemen o bölümü kaldırdım ve bir daha da lisanssız, telifsiz hiçbir şey kullanmadım. Ben bile unutmuşken, 20 sene önce yayınlanmış bir adet karikatürü internet arşivini tarayarak bulan ve bunu Dan Piraro’ya ulaştıran arkadaşa teşekkür ederim. Yıllar önce yaptığım bir yanlışı düzeltme fırsatını verdi bana.

ANLATIP ÖZÜR DİLEDİM

Piraro ve bulabildiğim diğer çizerlerle de iletişime geçip, durumu anlatıp, özür dilediğimi ve maddi ve manevi mağduriyetini gidermek için ne gerekiyorsa yapabileceğimi ilettim. Geç de olsa, ben doğru bildiğim şeyi yaptım.