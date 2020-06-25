Cüneyt Özdemir TSK'nın suçlanmasına izin vermedi! O bölümü yayından kaldırdı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Süleymaniye'de yaşayan Bestoon Khalid isimli bir gazeteciyi canlı yayınına konuk aldı. Süleymaniye'den Türkiye'ye bilgi akışının sıfır olduğunu vurgulayan Özdemir, "Orada ne konuşuluyor" diye sordu.

Khalid ise bu sorunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında suçlamalarda bulundu. Cüneyt Özdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni karalamak için söylendiğini değerlendirdiği bu sözleri videodan çıkardı.

CÜNEYT ÖZDEMİR ELEŞTİRİLERE BÖYLE CEVAP VERDİ!

Özdemir, konunun haberleştirilmesi üzerine Twitter hesabından açıklama yaparak şunları söyledi:

"Vatandaş gazeteciliğine örnek olarak yaptığımız dünyadan bağlantıların olduğu bir yayında Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu ile ilgili sonradan 'teyit edemediğimiz' ve 'doğrulatamadığımız' bilgiler verdi. Avukatlarımızın uyarısı ile bu bölümü yayından kaldırmak zorunda kaldık.









"KALDIRDIĞIMIZ İÇİN BİZİ ELEŞTİREN MESLEKTAŞLARIM..."

Bizim bu bölümü kaldırdığımız için bizi eleştiren Türkiye sınırları içinde gazetecilik yapan meslektaşlarıma çok basit bir önerim var;buyrun bu haberleri kendi kanallarınızdan ya da hesaplarınızdan siz yayınlayın. Gazeteci arkadaşımız eminim hepinizin kanalına çıkıp anlatacaktır!"