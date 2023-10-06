Cumhuriyetin ilk kilisesi açılıyor… Süryani Ruhani Lideri’nin ilk röportajı CNN Türk’te

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“20 sene önce bu kilisemizi rüyamızda görsek inanmazdık” ifadelerini kullanan Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin, şunları söyledi:

İstanbul’daki ilk kilisemiz Tarlabaşı’nda Meryem Ana Kilisesi. 1844’te ufak bir evdi, bizimkiler satın almış. Zamanla büyütmüşler ve etrafını da almışlar. Merkez yapmışlar ve birkaç kez onarım görmüş. Cemaat o zaman azdı. 1960’lardan sonra göç başlıyor ve Güneydoğu’dan kilise ihtiyacı duyuluyor. Bizimkiler Latin Katolik Cemaati ile iletişime geçiyorlar. Rum kardeşlerimizin de yardımları oluyordu. Kiliselerini bize açtılar, kullandık. İnsan kendi evi olmayınca rahat edemiyor. 20 sene önce bu kilisemizi rüyamızda görsek inanmazdık. Türkiye’de 25-30 bin arası, İstanbul’da 22 bin civarında nüfusumuz var. Terör olaylarının çok önemli etkisi oldu. Güneydoğu’da bizimkiler göçe zorlandı bir nevi İstanbul’a. İstanbul’dan sonra 1970’lerde İsveç göçmen kabul etmeye başladı. Daha sonra diğer ülkelere göç etmeye başladılar. İsveç’te ve Almanya’da 200 bin civarında cemaatimiz var.

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En çok Süryani Hindistan’da yaşıyor, 3 milyonluk cemaatimiz var. Hiçbir zaman ülkeleriyle bağlarını kesmediler. Şimdiye kadar dönen aile sayısı 20 ya var ya yok. Keşke cemaat dönseydi ama şartlar böyle, hayatlarını orada kurmuşlar. Yeşilköy bölgesinde ciddi bir cemaatimiz var. Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi tüm kapıları açtı. Mor Efrem Kilisesi’nin arazisi hükümet tarafından tahsis edildi. Siyasi irade çok önemli. 3 Ağustos 2019 yılında sayın Cumhurbaşkanımız teşrif ettiler. Kilisemizin açılışı korona ve deprem nedeniyle gecikti.