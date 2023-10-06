Son dakika! Hakan Fidan ABD'li mevkidaşıyla görüştü

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Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişiminin ardından terör hedeflerine yönelik operasyonlar sürüyor. Suriye ve Irak'taki terör hedefleri birer birer imha ediliyor. Bölgede operasyonlar devam ederken Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

"YPG İLE ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇİN"

Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Bakan Fidan, ABD’nin terör örgütü YPG’yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken’ın dikkatine getirmiştir" ifadelerini kullandı.

'OPERASYONLAR DEVAM EDECEK'

Bakan Fidan, Türkiye’nin Irak ve Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarına kararlı bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

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'ÇATIŞMASIZLIK MEKANİZMASI' VURGUSU

Çatışmasızlık mekanizmasına dikkat çeken Bakanlık, açıklamasında "Çatışmasızlık mekanizmasının terörle mücadelemize engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varılmıştır" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK: BİR SİHA KAYBEDİLDİ

SİHA'nın kaybedilmesi ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:

"1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak ve Suriye’de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik olarak Silahlı Kuvvetlerimiz ve İstihbarat Teşkilatımız tarafından kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır.

Bu çerçevede, dün (5 Ekim) Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir.

Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir.

Irak’ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye’de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir."

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PENTANGON'DAN SİHA AÇIKLAMASI

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy ise Pentagon tarafından yapılan açıklamayı aktardı.

Pentagon Sözcüsü Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyona ilişkin 'İletişim hatlarını açık tutacağız. ABD, NATO müttefikimiz Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı yanında duruyor. Türkiye'nin PKK ile mücadelesini sorgulamayacağız' dedi.

Paksoy açıklamanın devamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Pentagon olaya ilişkin özetle şu açıklamayı yaptı; Türk SİHA’sı, ABD askerleri sığınaklarındayken 1 kilometre yakınına kadar gelmiş, ABD’nin yasak ilan ettiği bölgede uçmuş, sonra 500 metreye kadar yaklaşmış, bu kadar yaklaşınca yerel saatle 11:40’ta vurulmuş. Bu vurma kararının nefsi müdafaa olarak yapıldı. Türkler kasıtlı yapmadı, üzücü bir olaydı. Türkiye önemli bir NATO müttefiki."