Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam etmekte olan operasyonların icrasını etkilemedi

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Türkiye, Ankara'daki hain saldırıya yanıt vermeye devam ediyor.

Yurtiçindeki başarılı operasyonların ardından Suriye ve Irak'taki terör hedefleri birer birer imha ediliyor.

Bölgede gerçekleşen operasyonlar ile ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bir SİHA'nın kaybedildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada 'Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir' denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak ve Suriye’de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik olarak Silahlı Kuvvetlerimiz ve İstihbarat Teşkilatımız tarafından kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır.

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Bu çerçevede, dün (5 Ekim) Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir.

Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir Siha kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir.

Irak’ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye’de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir.'

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PENTANGON'DAN SİHA AÇIKLAMASI

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy ise Pentagon tarafından yapılan açıklamayı aktardı.

Pentagon Sözcüsü Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyona ilişkin 'İletişim hatlarını açık tutacağız. ABD, NATO müttefikimiz Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı yanında duruyor. Türkiye'nin PKK ile mücadelesini sorgulamayacağız' dedi.

Paksoy açıklamanın devamına ilişkin şu ifadeleri kullandı;

'Pentagon olaya ilişkin özetle şu açıklamayı yaptı; Türk SİHA’sı, ABD askerleri sığınaklarındayken 1 kilometre yakınına kadar gelmiş, ABD’nin yasak ilan ettiği bölgede uçmuş, sonra 500 metreye kadar yaklaşmış, bu kadar yaklaşınca yerel saatle 11:40’ta vurulmuş. Bu vurma kararının nefsi müdafaa olarak yapıldı. Türkler kasıtlı yapmadı, üzücü bir olaydı. Türkiye önemli bir NATO müttefiki'