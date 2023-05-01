Cumhuriyet’in 100. yılında 100 ressam 100 resim

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Sergide, Türk resim sanatında iz bırakan 100 ressamın eserleri yer alırken, daha önce gün yüzüne çıkmayan eserler de sergilenecek. Sanatçıların tanınan eserlerinin dışında, onların farklı özelliklerinin sergilendiği eserlerinin bulunduğu sergide, TTK arşivinden Cumhuriyet’in ilk dönemlerine ait sergi katalogları, broşürler, davetiyeler, fotoğraf gibi materyallerden oluşan önemli dokümanlar da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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Şefik BursalıBurhan DoğançayBedri Rahmi Eyüboğlu

İLK KEZ SERGİLENECEK

Sergide; Şevket Dağ’dan İbrahim Çallı’ya, Hikmet Onat’tan Fikret Mualla’ya, Turgut Zaim’den Bedri Rahmi Eyüpoğlu’na, Nuri İyem’den Burhan Doğançay’a kadar bir döneme tanıklık eden önemli ressamların eserleri iki ay boyunca sergilenecek. Sergide, özel hikâyeleri olan eserler de var. Bunlar arasında Etnografya Müzesi’nde bulunan ama daha önce gün yüzüne çıkmayan Feyhaman Duran’ın “Nalbant Hasan Çavuş” portesi ile Harita Genel Müdürlüğü koleksiyonunda bulunan Mahmut Cüda’ya ait “Kadın” isimli tablo da yer alıyor. TBMM Sanat Koleksiyonu’nda bulunan Şadan Bezeyiş ve Turgut Zaim’e ait eserler de gün yüzüne çıkacak.

SANAT TARİHİMİZİN TABLOSU GİBİ

- TÜRK Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, geçmişin kültür ve sanatsal değerlerini yeni yüzyıla taşımak için serginin önemli bir rol üstleneceğini belirterek, “Türk Tarih Kurumu tarafından hayata geçirilen sergimiz, Cumhuriyetimizin kültür politikaları ve sanatsal eğilimlerini bir arada görmemizi sağlayacak, temsil gücü yüksek 100 ressamımızın tipik resimlerini ihtiva etmesi bakımından sanat tarihimizin bir tablosu sayılacaktır” ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Birol Çetin

Proje Genel Koordinatörü ve sergi Küratörü Siret Uyanık ise, “Birçok sanatçı ailesi sergimize eserleriyle katkıda bulundu. Çağımızın yaşayan usta ressamlarının yanı sıra, aramızdan ayrılmış ancak Türk sanatının kilometre taşlarını oluşturan tüm sanatçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Siret Uyanık