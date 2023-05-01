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Cumhuriyet’in 100. yılında 100 ressam 100 resim

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#Türk Tarih Kurumu#Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet’İn 100. Yılında 100 Ressam#Sergi
Cumhuriyet’in 100. yılında 100 ressam 100 resim
Mehmet Can Toptaş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 07:00

Türk Tarih Kurumu (TTK), Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla özel bir sanat projesiyle sanatseverleri buluşturacak. “Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim” sergisi kapsamında, önemli ressamların eserleri 2 Mayıs–2 Temmuz tarihleri arasında Ankara CerModern’de sergilenecek.

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Sergide, Türk resim sanatında iz bırakan 100 ressamın eserleri yer alırken, daha önce gün yüzüne çıkmayan eserler de sergilenecek. Sanatçıların tanınan eserlerinin dışında, onların farklı özelliklerinin sergilendiği eserlerinin bulunduğu sergide, TTK arşivinden Cumhuriyet’in ilk dönemlerine ait sergi katalogları, broşürler, davetiyeler, fotoğraf gibi materyallerden oluşan önemli dokümanlar da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Cumhuriyet’in 100. yılında 100 ressam 100 resim
Şefik Bursalı
Cumhuriyet’in 100. yılında 100 ressam 100 resim
Burhan Doğançay
Cumhuriyet’in 100. yılında 100 ressam 100 resim
Bedri Rahmi Eyüboğlu

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İLK KEZ SERGİLENECEK

Sergide; Şevket Dağ’dan İbrahim Çallı’ya, Hikmet Onat’tan Fikret Mualla’ya, Turgut Zaim’den Bedri Rahmi Eyüpoğlu’na, Nuri İyem’den Burhan Doğançay’a kadar bir döneme tanıklık eden önemli ressamların eserleri iki ay boyunca sergilenecek. Sergide, özel hikâyeleri olan eserler de var. Bunlar arasında Etnografya Müzesi’nde bulunan ama daha önce gün yüzüne çıkmayan Feyhaman Duran’ın “Nalbant Hasan Çavuş” portesi ile Harita Genel Müdürlüğü koleksiyonunda bulunan Mahmut Cüda’ya ait “Kadın” isimli tablo da yer alıyor. TBMM Sanat Koleksiyonu’nda bulunan Şadan Bezeyiş ve Turgut Zaim’e ait eserler de gün yüzüne çıkacak.

SANAT TARİHİMİZİN TABLOSU GİBİ 

- TÜRK Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, geçmişin kültür ve sanatsal değerlerini yeni yüzyıla taşımak için serginin önemli bir rol üstleneceğini belirterek, “Türk Tarih Kurumu tarafından hayata geçirilen sergimiz, Cumhuriyetimizin kültür politikaları ve sanatsal eğilimlerini bir arada görmemizi sağlayacak, temsil gücü yüksek 100 ressamımızın tipik resimlerini ihtiva etmesi bakımından sanat tarihimizin bir tablosu sayılacaktır” ifadelerini kullandı.  

Cumhuriyet’in 100. yılında 100 ressam 100 resim
Prof. Dr. Birol Çetin

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Proje Genel Koordinatörü ve sergi Küratörü Siret Uyanık ise, “Birçok sanatçı ailesi sergimize eserleriyle katkıda bulundu. Çağımızın yaşayan usta ressamlarının yanı sıra, aramızdan ayrılmış ancak Türk sanatının kilometre taşlarını oluşturan tüm sanatçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Cumhuriyet’in 100. yılında 100 ressam 100 resim
Siret Uyanık

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#Türk Tarih Kurumu#Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet’İn 100. Yılında 100 Ressam#Sergi

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