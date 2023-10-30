Cumhuriyetimiz ikinci asrına yelken açıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal ve İstikbal mücadelesi kahramanlarını yad ederek şunları söyledi: “Bugün 100’üncü yaşına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti, kökleri derinlerde ulu bir çınar misali ihtişamıyla gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıldır elden ele, gönülden gönüle ve nesilden nesile aktarılan muazzez bir hazinedir. Cumhuriyetimizin 100. yaşını millet olarak işte böyle güçlü, zengin ve köklü bir birikime sahip olmanın gururuyla kutluyoruz.

DEMOKRASİMİZSEKTEYE UĞRADI

Gazi Mustafa Kemal, Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir diyor. Cumhuriyetin zamanla demokrasiyle buluşturulması Gazi’nin hayattayken en büyük ideallerinden biri olmuştur. Ancak, Türkiye’nin demokrasi yolculuğu uzun yıllardır sekteye uğradı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemizin demokrasiyi tüm kurumlarıyla tesis etme ve milli iradeyi tam anlamıyla hakim kılma mücadelesinde bir dönüm noktası olmuştur. Gazi Mustafa Kemal’in hayallerini gerçekleştirmiş bir kadro olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin ikinci asrına girmiş bulunuyoruz. Cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha itibarlı bir şekilde taşıma azmindeyiz.

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HEDEFİMİZ SİVİL ANAYASA

Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimizi demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp, Cumhuriyetimizin 100. Yaşına yakışır, sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmaktır. İnşallah diğer hedeflerimiz gibi buna da muvaffak olacağız çünkü zafer benimdir diyenlerindir, zafer. Bugüne kadar hep bu anlayışla çalıştık, gayret ettik, mücadele verdik. Asrın ihaneti 15 Temmuz’dan asrın felaketi 6 Şubat depremlerine kadar karşılaştığımız tüm imtihanları alnımızın akıyla verdik, veriyoruz. Tarihi, eşsiz zaferlerle dolu büyük bir milletin evlatları olarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte de kararlıyız.

HİÇ BİR EMPERYALİST GÜÇ...

Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız bu tarihi günde bir kez daha tüm dünyaya Vahdettin Köşkü’nden ilan ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir. Yeter ki biz bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya devam edelim. Yeter ki biz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek ifade ettiğimiz duruşumuzdan taviz vermeyelim. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak 40 yılı aşkın siyasi hayatımızın her safhasında olduğu gibi inşallah bundan sonra da Türkiye’ye ve Türk milletine aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal ve İstikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha saygıyla yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun, şehitlerimizin ruhu şad olsun.”

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CUMHURİYETİMİZ EMİN ELLERDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yıldönümünde Anıtkabir’i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ne özetle şunları yazdı: “Tarihimizin bu önemli dönüm noktasında zati alinizi ve silah arkadaşlarınızı, gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Beştepe’de hazırlanan panoyu imzaladı.

DONANMADAN DEV GEÇİT

DENİZCİLERDEN ERDOĞAN’A ÇİMARİVA SELAMI

‘100’üncü Yılda 100 Gemi’ adı verilen geçişte Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı F-16 ve F-4’lerin bulunduğu 14 uçak da gemilere eşlik etti.

İstanbul Boğazı’nda TCG Anadolu öncülüğünde 100 gemiden oluşan Türk donanmasının gerçekleştirdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük geçit törenine katılan gemilerdeki denizciler, töreni Vahdettin Köşkü’nden izleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘çimariva’ ile selamladı.

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(Soldan Sağa) Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler- Cumhurbaşkanı Erdoğan - Genelkurmay Başkanı Metin Gürak - Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine henüz girmeyen Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, Pirireis denizaltısı ve Derya gemisi de geçit töreninde yer aldı.

101 PARE TOP ATIŞI

Gemilerin Boğaz’dan geçişi sırasında vatandaşlar Boğaz’ın her iki yakasında da ellerinde Türk bayraklarıyla geçişi gururla ve coşkuyla izledi. Gemilerin geçişinin ardından da 1. Ordu Komutanlığı da 101 pare top atışı gerçekleştirdi.

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OKULLAR TATİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan törenlerin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. Erdoğan mesajında şöyle dedi: “Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim.”