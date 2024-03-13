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Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı

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#CHP#Mahkeme#Soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 13:30

CHP'deki para sayma görüntülerindeki kişilerden eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" şeklindeki paylaşım sonrasında paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Özgür Nas, Can Poyraz ve Fatih Keleş'in bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrıldıkları öğrenildi.

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#CHP#Mahkeme#Soruşturma

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