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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li yetkililerle görüştü

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#İbrahim Kalın#NATO#PKK
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABDli yetkililerle görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 01:09

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile görüştü.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Vaşington ziyareti kapsamında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Beyaz Saray'da, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile ise ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü. Görüşmelerde; ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, Türkiye'de meydana gelen depremler, savunma sanayii alanında iş birliği, enerji güvenliği, terörle mücadele, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçleri, Rusya-Ukrayna savaşı, Güney Kafkasya ve Azerbaycan- Ermenistan müzakere süreci konuları değerlendirildi.

ABD ve uluslararası toplumun deprem felaketi sürecinde Türkiye'ye verdikleri destek ve sergiledikleri dayanışmadan duyulan memnuniyet ifade edildi. Deprem bölgesinin süratle iyileştirilmesi ve yeniden inşa edilmesi için Türkiye'nin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. 

Türkiye- ABD ilişkilerinin stratejik boyutuna vurgu yapılan görüşmede, iki müttefik ülkenin karşılıklı saygı ve çıkar temelinde küresel ve bölgesel konulardaki iş birliğini sürdürmesinin önemine değinildi.

İkili ticaret hacminin 100 milyar dolar hedefine ulaşması için kolaylaştırıcı adımların atılması gerektiği belirtildi. Savunma sanayii alanında herhangi bir ön şart olmadan iş birliği kapsamının derinleştirilmesi üzerinde duruldu. 

Türkiye'nin ilkesel olarak NATO'nun açık kapı politikasını desteklediği, Üçlü Mutabakat çerçevesinde İsveç ve Finlandiya'nın taahhütlerini yerine getirmesinin süreci hızlandıracağına vurgu yapıldı.

Rusya- Ukrayna savaşının uzamasının bölgesel ve küresel istikrarsızlığı derinleştirdiğine işaret edilirken, Türkiye'nin çözüm için diplomatik çabalarını sürdüreceği belirtildi. Tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılmasında Türkiye'nin rolüne dikkat çekildi. 

Türkiye'nin, PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ dahil tüm terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceği vurgulandı. 

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#İbrahim Kalın#NATO#PKK

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